باريس (فرنسا) : عزز لنس صدارته بفوزه الثمين على مضيفه نانت 2 1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان لنس البادئ بالتسجيل عبر مهاجم فلوريان توفان في الدقيقة 34 اثر تمريرة من روبن أغيلار، لكن نانت رد بسرعة وبعد أربع دقائق عبر الدولي المغربي السابق المخضرم يوسف العربي (38).

وانتظر لنس الدقيقة 81 لخطف هدف الفوز عبر ويسلي سعيد اثر تمريرة من ماثيو أودول.

وهو الفوز الخامس تواليا للنس والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر باريس سان جرمان حامل اللقب والذي استعاد توازنه بخماسية نظيفة امام رين.

في المقابل، مني نانت بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وأعاد باريس سان جرمان ضيفه رين إلى أرض الواقع بفوزه الكبير بخماسية نظيفة.

وحسم فريق العاصمة نتيجة المباراة في شوطها الاول الذي حسمه بثنائية للدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (28) وسيني مايولو (39).

وعزز كفاراتسخيليا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مطلع الشوط الثاني (67)، قبل أن يتلقى رين ضربة موجعة بطرد مدافعه جيريمي جاكيه لتلقيه الانذار الثاني (74).

وأضاف البديلان السنغالي إبراهيم مباي (88) والبرتغالي غونساغو راموش (90+1) الهدفين الرابع والخامس.

وعاد سان جرمان الى سكة الانتصارات عقب خسارته امام موناكو في المرحلة الماضية، وأكد استعداده لرحلته الى اسبانيا لمواجهة أتلتيك بلباو الاسباني في الجولة السادسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يحمل لقبها.

وأوقف سان جرمان الانتفاضة الرائعة لرين في الآونة الاخيرة التي حقق خلالها 6 انتصارات، منها 4 تواليا، في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري، قبل أن يمنى بالخسارة الثانية بعد الاولى أمام ستراسبورغ 0 2 في المرحلة الثانية عشرة.

وقال المهاجم الدولي الاردني لرين موسى التعمري "بصراحة، اردنا ان نحقق الفوز، لكن علينا أن ننسى هذه النتيجة ونفكر في المباراة القادمة".

وأضاف "خضنا مباراة كبيرة ضد فريق هو الافضل في الدوري ومسابقة دوري الابطال، علينا ان نبلي البلاء الحسن في المستقبل".

وفاز تولوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله البرازيلي إيمرسون في الدقيقة 18.

وصعد تولوز الى المركز التاسع برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين خلف ستراسبورغ الثامن والذي مني بخسارته الثالثة تواليا.