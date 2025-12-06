واشنطن (الولايات المتحدة) : كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم السبت عن الجدول الكامل لمباريات أول نهائيات بمشاركة 48 منتخبا، وذلك بعد يوم من قرعة مونديال 2026 في واشنطن.

وأكد الاتحاد الدولي خلال حفل أقامه رئيسه السويسري الايطالي جاني إنفانتينو أن الأرجنتين ستستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر في كانساس في 16 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة العاشرة قبل أن تلتقي النمسا والأردن في دالاس تواليا في 22 و27 منه.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراتيه ضد الاردن والنمسا في سان فرانسيسكو وكانساس سيتي تواليا في 22 و27 من حزيران/يونيو.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب الاردن الذي بلغ النهائيات للمرة الاولى في تاريخه، مع النمسا في 16 حزيران/يونيو في سان فرانسيسكو ثم الجزائر في المدينة ذاتها في 22 منه، قبل ملاقاة الارجنتين في دالاس في 27 من الشهر ذاته.

ويبدأ المنتخب المغربي، رابع النسخة الاخيرة في قطر، مشواره بمواجهة صعبة امام البرازيل بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرزي في 13 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه اسكتلندا في بوسطن وهايتي في أتلانتا في 19 و23 منه.

وتخوض تونس مباراتيها الاوليين في المجموعة السادسة في مدينة مونتيري المكسيكية ضد الفائز في الملحق الاوروبي بين أوكرانيا/السويد وبولندا/ألبانيا، واليابان في 14 و20 حزيران/يونيو، قبل مواجهة هولندا في كانساس سيتي في 25 منه.

وتلتقي مصر مع بلجيكا في بداية مشوار الفراعنة في المجموعة السابعة في سياتل في 15 يونيو ثمّ نيوزيلندا في فانكوفر في 21 منه، قبل العودة الى سياتل لمواجهة إيران في 26 منه.

أما قطر التي أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية، فستلاقي سويسرا في الجولة الاولى في سان فرانسيسكو في 13 حزيران/يونيو، ثمّ كندا في فانكوفر في 18 منه، فالمنتخب المتأهل من الملحق الاوروبي (الفائز بين إيطاليا/إيرلندا الشمالية وويلز/البوسنة والهرسك)، في سياتل في 24 منه.

وتلعب السعودية أولى مبارياتها في المجموعة الثامنة في ميامي ضد الاوروغواي في 15 حزيران/يونيو، قبل أن تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في أتلانتا في 21 منه، ثم الرأس الأخضر في هيوستن في 26 منه.

ويستهل المنتخب الإسباني لقاءاته أمام الرأس الاخضر قبل أن يختم الدور الاول بمواجهة الاوروغواي.

أما المنتخب الفرنسي وصيف النسخة السابقة فيستهل مشواره أمام السنغال ثمّ المنتخب المتأهل من الملحق العالمي (الفائز بين العراق وبوليفيا/سورينام) فالنروج ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وتلاقي إنكلترا الطامحة تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخل لفك عقدة دامت قرابة الـ 60 عاما لإحراز اللقب، كرواتيا ثمّ غانا فبنما ضمن المجموعة الثانية عشرة.

وتلعب ألمانيا بطلة العالم أربع مرات مواجهة سهلة افتتاحا امام كوراساو المغمورة والمتأهلة للمرة الأولى قبل ان تواجه ساحل العاج ثمّ الإكوادور العنيدة ضمن المجموعة الخامسة.

وستكون الأنظار شاخصة الى البرازيل بطلة العالم خمس مرات والفائزة بالنسخة الاخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة عام 1994، والتي تفتتح مشوارها امام المغرب الذي فاجأ العالم ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022، قبل ان تلعب أمام هاييتي فاسكتلندا.

ودفعت الطبيعة المعقدة لأول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا والتي ستقام في 3 دول من قارة أميركا الشمالية هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الاتحاد الدولي إلى الحاجة ليوم إضافي لتحديد الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات بعد سحب القرعة الجمعة.