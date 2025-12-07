لوس انجليس (الولايات المتحدة) : دخل جيمس هاردن نجم لوس أنجليس كليبرز قائمة أفضل عشر هدّافين في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) السبت، بعد تسجيله 34 نقطة في ليلة غير مكتملة بعد الخسارة أمام مينيسوتا تمبروولفز 106 109.

وكان هاردن (36 عاما)، صاحب اللحية الشهيرة، بحاجة إلى تسجيل 20 نقطة ليصل إلى 28,289 نقطة، وقد سجّل 19 نقطة قبل الاستراحة، ثم تجاوز كارميلو أنطوني العاشر سابقا في القائمة، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث، منهيا المباراة بـ34 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

ويتواجد ثلاثة لاعبين نشيطين حاليا في هذه القائمة: هاردن برصيد 28,303 نقطة، كيفن دورانت (هيوستن روكتس) في المركز الثامن بـ31,051 نقطة، والرقم القياسي بحوزة الملك ليبرون جيمس الذي بلغ 42,268 نقطة وهو على مشارف عامه الـ41، بعدما تخطّى كريم عبد الجبار (38,387 نقطة) مطلع 2023.

هاردن الذي يخوض موسمه السابع عشر، كان أفضل هدّاف في الدوري ثلاث مواسم متتالية (من 2017 2018 حتى 2019 2020). كما يحمل الرقم القياسي للنقاط في مباراة واحدة مع كليبرز (55 نقطة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر أمام شارلوت هورنتس) ومع هيوستن روكتس (61 نقطة في 2019).

وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكّن اللاعب الذي لم يحرز أي لقب حتى الآن من إنقاذ بداية الموسم الكارثية لكليبرز الذين يقبعون في المركز الـ14 في المنطقة الغربية، بعد خسارة جديدة أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وتقدّم كليبرز في المباراة بفارق وصل إلى 18 نقطة، لكنه لم يتمكّن من الصمود أمام تمبروولفز بقيادة جادن ماكدانيلز (27 نقطة) وجوليوس راندل (24 نقطة).

"تريبل دابل" لجونسون

حقق جالين جونسون، لاعب أتلانتا هوكس، ثاني "تريبل دابل" له تواليا بتسجيله 30 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، خلال الفوز على واشنطن ويزاردز 131 116، مؤكدا أهميته في ظل غياب النجم تراي يونغ بسبب الإصابة.

وكان جونسون حقّق ليلة الجمعة "تريبل دابل" قبل نهاية الشوط الأول، لكن هوكس خسروا أمام دنفر ناغتس بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش.

وفاجأ غولدن ستايت ووريورز، مضيفه كليفلاند كافالييرز بالفوز 99 94 رغم الإصابات التي حرمت الفريق من ستيفن كوري ودرايموند غرين وآل هورفورد وجيمي باتلر ودي أنتوني ميلتون وسيث كوري.

في أفضل أداء له، سجل بات سبنسر الذي خاض أول مباراة أساسيا، 19 نقطة.

وسجّل ووريورز 33 نقطة في الربع الثاني ليتقدّموا بفارق 13 نقطة قبل خمس دقائق من النهاية، لكن كافالييرز قلّصوا الفارق إلى نقطتين قبل أقل من دقيقة، وأهدر دونوفان ميتشل (29 نقطة) ثلاثية في الثواني الأخيرة.

وفي المنطقة الشرقية، عزّز ديترويت بيستونز صدارتهم بفوزهم على ميلووكي باكس 124 112.

سجّل كايد كانينغهام 23 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وأضاف جالين دورين 16 نقطة و16 متابعة.

وقاد كيفن بورتر جونيور باكس بـ32 نقطة في ظل غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المصاب في ربلة الساق.