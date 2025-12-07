Fort Lauderdale (الولايات المتحدة) : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى الظفر بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بمساهمته بتمريرتين حاسمتين في الفوز على فانكوفر وايتكابس 3 1 السبت في ميامي في المباراة النهائية.

ولم يسجل ميسي (38 عاما) أي هدف في المواجهة النهائية، إلا أنه مرر كرة حاسمة لمواطنيه رودريغو دي بول سجل منها الهدف الثاني (71)، وتاديو أليندي أمَّن بها الفوز بالثالث (90+6)، بعدما افتتح الكولومبي إيديير أوكامبو التسجيل بالخطأ في مرمى فريقه (8)، فيما سجل الكندي علي أحمد الهدف الوحيد للضيوف (60).

وقال الإنكليزي ديفيد بيكهام المالك المشارك لانتر ميامي بعد المباراة: "كانت هناك ليالٍ كثيرة بلا نوم، لكنني كنت دائما مؤمنا. كنت دائما مؤمنا بفكرة إيصال الفريق إلى هنا، وعندما وجدت الشركاء المناسبين، علمت أن كل شيء ممكن".

وأضاف "وعدنا جماهيرنا دائما بأننا سنحقق النجاح، وسنجلب أفضل اللاعبين، واليوم حققنا ذلك".

وبعد يوم واحد من سحب قرعة مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أقيمت في ميامي المباراة النهائية للدوري الأميركي بين فريقين، الاول يقوده ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والثاني الدولي الألماني السابق توماس مولر الذي انضم إلى الفريق في آب/أغسطس بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

وبدأ ميامي المباراة بشكل مثالي بهدف سجله أوكامبو خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، فأنهى الشوط الأول متقدما 1 0.

وسيطر فانكوفر بشكل كبير على أول 30 دقيقة من الشوط الثاني، فارضا التعادل عبر علي أحمد (60)، قبل أن يصيب إيمانويل سابي القائم ثلاث مرات في هجمة واحدة (62).

واستعاد انتر التقدم عكس مجريات اللعب بفضل دي بول، بعد تمريرة رائعة من ميسي الذي عاد وأبدع مجددا بتمريرة مذهلة بعدما سيطر على كرة بصدره مررها له زميله السابق في برشلونة جوردي البا، فهيأها ساقطة خلف الدفاع إلى أليندي الذي انطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها داخل المرمى.

وأضاف ميسي إلى سجله الحافل لقب الدوري الأميركي بعد عشرة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، ثم لقبين في فرنسا مع باريس سان جرمان.

ولا تزال مشاركة ميسي في كأس العالم المقبلة غير مؤكدة، إلا أن مشاركته في حال حصولها ستجعله محط أنظار الجميع الصيف المقبل في أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.