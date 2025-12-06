إيلاف من لندن: عبر النجم المصري محمد صلاح، السبت، عن إحباطه من تعامل إدارة نادي ليفربول، والجهاز الفني بقيادة آرنه سلوت معه، معتبرا أن النادي جعله كبش فداء في ظل المستويات والنتائج المتراجعة الموسم الحالي.

شكل صلاح بيودع جمهور ليفربول مش شكل تحية بعد مباراة pic.twitter.com/fNf7XbMiAi — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) December 6, 2025

كان ليفربول قد تعادل، مساء السبت، مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وهاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، ملمحا إلى أنه قد لا يستمر طويلا في أنفيلد.

وقال صلاح للصحفيين بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي. لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر".

وتابع اللاعب المصري: "أعتقد أنه من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

وواصل صلاح: "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايتها.

وقال: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

وأردف صلاح: "لا أعرف ما سيحدث الآن، لذا سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير قبل الذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية، لأنني لا أعرف ما سيحدث هناك.. هذا غير مقبول بالنسبة لي، لأكون منصفا. لا أعرف لماذا حدث ذلك. دائما ما لا أفهمه".

وجاءت تصريحات صلاح لتحمل تلميحات بالرحيل عن ليفربول ومن المرجح أن يكون الدوري السعودي وجهته المقبلة، ولكن لم يتضح ما إذا كان الهلال أم الاتحاد سوف يكون فريقه في المرحلة المقبلة، كما أن توقيت رحيل صلاح عن ليفربول ليس واضحاً، هل في يناير المقبل؟ أم خلال فترة الانتقالات الصيفية؟.

وعقب تصريحاته النارية طلب الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان لقاء صلاح، وكتب عبر منصاته على السوشيال ميديا :"واو.. ربما حان الوقت لإجراء مقابلة مع محمد صلاح".