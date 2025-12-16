أديليد (أستراليا) : يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسات دورة أديلايد لكرة المضرب (250 نقطة) من 12 إلى 17 كانون الثاني/يناير المقبل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى للتتويج بلقبه الحادي عشر ورفع غلته في بطولات الغراند سلام إلى 25 لقبا.

وسبق لديوكوفيتش، المصنف رابعا عالميا والبالغ 38 عاما، أن فاز بلقب أديلايد مرتين في مسيرته (2007 و2023).

في العام الماضي، شارك الصربي في دورة بريزبين حيث خسر في ربع النهائي أمام الأميركي ريلي أوبيلكا، قبل أن يبلغ نصف نهائي ملبورن حيث سقط أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وباستثناء عام 2017 حين غاب للإصابة، أحرز ديوكوفيتش لقبا واحدا على الأقل في البطولات الاربع الكبرى بين عامي 2010 و2023. ويعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، ومذاك تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا ووصيفه الإيطالي يانيك سينر الألقاب الثمانية الأكبر على مدار الموسم.

وعلى مستوى بطولات "ايه تي بي"، توّج ديوكوفيتش في 2025 بلقب جنيف في أيار/مايو وأثينا في تشرين الثاني/نوفمبر، علما أن العاصمة اليونانية شهدت مشاركته للمرة الاخيرة هذا العام، قبل انسحابه من بطولة "ايه تي بي" الختامية التي جمعت أفضل ثمانية لاعبين.