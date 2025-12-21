لندن : واصل أستون فيلا حملته القوية للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد أن قاده نجمه المتألق مورغان رودجرز بإحرازه ثنائية للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2 1 ضمن المرحلة السابعة عشرة الاحد.

وسجل رودجرز ثنائية أستون فيلا (45 و57)، بعدما كان البرازيلي ماتيوس كونيا عادل لـ"الشياطين الحمر" قبل نهاية الشوط الأول (45+3).

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 36 نقطة، وبات يتخلّف بفارق ثلاث نقاط فقط عن أرسنال المتصدر ونقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني، حيث أضاف زخما كبيرا لسعيه لتحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ العام 1981، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.

ورفع فيلا رصيده إلى 11 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات وهي أطول سلسلة له منذ 1914.

كما حقق سبعة انتصارات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1989 1990، عندما احتل مركز الوصافة تحت قيادة المدرب غراهام تايلور.

وتأتي حملة فيلا اللافتة بعد أن تلت أسوأ بداية له في الدوري منذ 29 عاما، بعد أن حصد نقطتين فقط مع تسجيله هدفا واحدا في مبارياته الخمس الأولى.

لكن فيلا بات في موقع مختلف تماما، إذ لم يتلق على أرضه سوى هزيمة واحدة في عام 2025 تحت قيادة إيمري، ذلك أقل من أي فريق آخر في برميرليغ.

وكان أرسنال سقط أيضا في فيلا بارك هذا الموسم، لينضم يونايتد الأحد إلى هذه القائمة.

أما يونايتد ففشل للمباراة الثانية تواليا في تحقيق الفوز بعد تعادله أمام بورنموث 4 4 الإثنين في المرحلة الماضية.

وكاد بنجامين شيشكو يمنح يونايتد التقدم بعد توغله إلى منطقة جزاء فيلا لكنه تردّد، ما سمح للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس في الخروج من مرماه والتصدي لمحاولة السلوفيني (23).

ونجح أصحاب الأرض في انتزاع التقدم من هجمة مرتدة منطمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، بعد تمريرة من جون ماكغين إلى رودجرز على الجهة اليسرى قبل أن يتقدم على الفرنسي ليني يورو ويسدد كرة مقوسة رائعة في الزاوية البعيدة من خارج المنطقة (45).

واقتنص يونايتد هدف التعادل بعد خطأ قاتل من المدافع البولندي لفيلا ماتي كاش الذي تردّد في تشتيت الكرة، ليتمكن الدنماركي باتريك دورغو من سرقتها وغمزها إلى كونيا الذي سددها من زاوية ضيقة (45+3).

وتلقى يونايتد ضربة بإصابة قائده البرتغالي برونو فيرنانديش الذي لم يشركه مواطنه روبن أموريم في الشوط الثاني.

واستعاد فيلا التقدم في مطلع الشوط الثاني بعد تسديدة لرودجرز من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البلجيكي سيني لامنس (57).

وحاول يونايتد إدراك التعادل مجددا لكن مارتينيس كان في المرصاد لمحاولتي البرتغالي ديوغو دالوت ودورغو، قبل أن يهدر كونيا أيضا فرصة في متناول اليد من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية لدورغو (68).