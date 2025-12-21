برمنغهام (المملكة المتحدة) : أبدى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خشيته من غياب مواطنه وقائد فريقه برونو فرنانديش لـ"فترة طويلة" بعد إصابته خلال المباراة أمام أستون فيلا (1 2) في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

وشارك فرنانديش أساسيا في جميع مباريات فريقه في برميرليغ هذا الموسم، لكن لاعب الوسط البرتغالي الدولي سيضطر مُكرها للغياب بعد إصابته بالعضلة الخلفية للركبة خلال المواجهة على ملعب فيلا بارك.

ولعب ابن الـ31 عاما متحاملا على إصابته التي تعرّض لها قبل استراحة الشوطين، ليقرّر أموريم عدم إشراكه في الشوط الثاني.

واستبعد أموريم إمكانية مشاركته نجمه المؤثر في مباراة الـ"بوكسينغ داي" أمام نيوكاسل، وسط شكوك حول إمكانية عودته قبل بداية العام الجديد.

وأوضح أموريم "إنها إصابة في الأنسجة الرخوة. أعتقد أنه سيغيب عن بعض المباريات. لست متأكدا، لذا سنرى".

وأضاف "لا يمكنك التحكم في هذه الأمور، لذا سنرى. إنه لاعب يتمتع دائما بلياقة جيدة، وبالتالي يمكنه التعافي بسرعة، لكنني لا أعلم".

وتُفاقم إصابة فرنانديش من مشكلات الغيابات لدى أموريم، بعد غياب لاعب وسطه كوبي ماينو عن مواجهة أستون فيلا أيضا بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتابع أموريم "سأرى ما الذي سنفعله. أعتقد أن كوبي ماينو خارج القائمة، وبرونو أيضا، لذا سنرى. سنبحث عن حلول. لا أعذار".

وأضاف "نحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة وسنحاول الفوز بها".

وفي حين سيعود البرازيلي كازيميرو من الإيقاف أمام نيوكاسل، سيستمر غياب الكاميروني بريان مبومو، العاجي أماد ديالو والمغربي نصير مزراوي بسبب مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا، في وقت يغيب الثنائي الهولندي ماتيَس دي ليخت وهاري ماغواير للتعافي بسبب الإصابة.

وعن إمكانية إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض هذا النقص، أجاب المدرب البرتغالي "علينا التعامل مع ذلك. ما لا يمكننا فعله هو الوصول إلى يناير (كانون الثاني) ومحاولة القيام بكل شيء على عجل وارتكاب الأخطاء، ثم نقول +ها نحن نعود مجددا+ مع الكثير من الأخطاء".

وأردف "لن أقول إننا بحاجة إلى الكثير من اللاعبين لأن لدينا خطة. إذا كان علينا أن نعاني، فالنادي يأتي أولا".