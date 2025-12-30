لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تعرّض النجم الصربي نيكولا يوكيتش لإصابة مقلقة في الركبة، بعدما مُني دنفر ناغتس بخسارة قاسية أمام ميامي هيت 123 147، الإثنين، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وغادر أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات أرض الملعب في الثواني الأخيرة من النصف الأول، إثر حادثة اصطدام بزميله سبنسر جونز.

وسقط يوكيتش، البالغ من العمر 30 عاما، على أرض الملعب وهو يتلوّى من الألم، بعدما بدا أن ساقه اليسرى قد انثنت بشكل مفاجئ عقب أن داس جونز على قدمه أثناء محاولته الدفاع عن اختراق نحو السلة.

ولم يظهر يوكيتش في النصف الثاني، بعدما كان قد سجّل 21 نقطة في النصف الأول، وهو ما استغله ميامي لفرض تفوّقه على ناغتس بنتيجة 84 60 بعد الاستراحة، وحسم المباراة لمصلحته بسهولة.

وقال مدرب ناغتس، ديفيد أديلمان، إن الفريق لم يحدّد بعد مدى خطورة إصابة يوكيتش، مشيرا إلى أن لاعب الارتكاز سيخضع لفحوصات بالأشعة يوم الثلاثاء.

وأوضح أديلمان "كل ما أعرفه هو أن يوكيتش يعاني من إصابة في ركبته اليسرى، وعليه أن يمر بمرحلة التقييم. شاهدت اللقطة بين الشوطين، وبدا أن قدميه تشابكتا. لقد أدرك فورا أن هناك أمرا غير طبيعي".

وأضاف "هذا جزء من دوري المحترفين. عندما يتعرّض أي لاعب للإصابة، يكون الأمر مؤلما، خصوصا عندما يتعلق بلاعب استثنائي مثله. سنعرف المزيد غدا ونتعامل مع الوضع كفريق".