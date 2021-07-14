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لندن: أعلنت لندن الأربعاء أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في وسائل النقل في المدينة على الرغم من رفع القيود القانونية التي فرضت لمكافحة جائحة كوفيد، بشكل شبه كامل اعتبارا من 19 تموز/يوليو في إنكلترا.

وكما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الإثنين، اعتبارا من ذلك التاريخ، لن يكون التباعد أو وضع الكمامة إلزاميين وإن كان يوصي بمواصلة استخدام الأقنعة في الأماكن العامة المغلقة والمزدحمة مثل النقل المشترك.

وانتقد علماء هذا القرار مشيرين إلى مخاطر ظهور متحورات جديدة وعوارض كوفيد-19 طويل الأمد لدى الشباب الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إن "الخيار الأبسط والأكثر أمانا هو أن تحافظ الحكومة على الالتزام الوطني بوضع الكمامة في وسائل النقل العام"، مؤكدا أنه يرفض أن "يعرض للخطر سكان لمدن والانتعاش في مدينتنا".

شروط النقل

وسيضاف وضع الكمامة إلى شروط النقل على شبكة العاصمة البريطانية التي سيقوم عناصرها بتنفيذ "عمليات محددة الأهداف" وسيرفضون السماح بدخول الذين لا يضعون كمامات إلا في حالات استثنائية.

ويمكن أن يعاقب المخالفون بالطرد من شبكة النقل.

وقالت هيئة "ترانسبورت فور لندن" التي تدير الشبكة في العاصمة البريطانية إن 212 ألف شخص منعوا من استخدام الشبكة قبل وضع كمامات العام الماضي.

ومنع نحو 14 الف شخص من الصعود إلى الطائرة وتم طرد حوالى 3200 شخص.