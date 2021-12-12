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برشلونة: تظاهر نحو ألف شخص وفقا للشرطة السبت في برشلونة (شمال شرق) احتجاجا على التصريح الصحي المعمول به في كاتالونيا، فيما تُعتبر التجمعات ضد القيود الصحية نادرة نسبيا في إسبانيا.

وخلال مسيرة في وسط المدينة الكاتالونية، سار المتظاهرون وراء لافتة كتب عليها بالكاتالونية "التصريح الصحي = دولة شمولية"، حسبما ذكر صحافي في تلفزيون وكالة فرانس برس.

ورفع آخرون لافتات "لا للتصريح النازي" و"الحكومات ومقدمو الرعاية = قتلة" و"تصريح كوفيد: دكتاتورية".

وهتف المتظاهرون الذين قدر عددهم ما بين 1000 و1500 شخص حسب الشرطة "هذه ليست جائحة، إنها ديكتاتورية". ويريد المتظاهرون الذين احتشدوا للأسبوع الثاني تواليا، التجمع في كل يوم سبت "حتى يتم دفن" التصريح الصحي.

في إسبانيا، تُتخذ قرارات مكافحة الجائحة على مستوى محلي، إذ تُعتبر القرارات المتعلقة بالصحة من مسؤولية كل منطقة.