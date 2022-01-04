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نيقوسيا: تعقد السلطات القبرصية الثلاثاء اجتماعا للنظر في فرض تدابير جديدة سعيا لاحتواء انتشار لفيروس كورونا هو الأعلى بين دول العالم نسبة لعدد السكان.

ويلتقي الرئيس نيكوس أناستاسيادس مستشارين في مجال العلوم لمناقشة إجراءات يمكن أن تشمل إرجاء فتح الفصل الدراسي وفرض قيود على التجمعات في الكنائس فيما تستعد الجزيرة لإحياء عيد الغطاس وهو من الأهم على تقويم الروم الأرثوذكس، الخميس.

وعلى غرار بلدان أوروبية أخرى، سجلت الجزيرة المتوسطية ارتفاعا في أعداد الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة فرانس برس، سجلت قبرص أعلى نسبة إصابات في العالم لكل 100 ألف نسمة في الايام السبعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات لديها 2505 لكل 100 ألف نسمة، تليها الدنمارك (2117) وإيرلندا (1946) ثم فرنسا (1680).

الأسبوع الماضي سجلت قبرص حصيلة لخمسة ايام متتالية بلغت ذروتها ليلة رأس السنة مع 5408 إصابات بين سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة. واقترب مجموع الإصابات يوم الإثنين من تلك الحصيلة القياسية.

ويتوقع أن يعلن مجلس الوزراء أي تدابير جديدة الأربعاء.

وقد تُفرض قيود على النوادي الليلة ومرافق الترفيه وعلى الزيارات المنزلية أيضا.

ولم تفكر الحكومة حتى الآن بفرض إغلاق رابع على مستوى البلاد.

لكن الثلاثاء شددت السلطات شروط دخول المسافرين في المطارات ما يشكل ضربة جديدة لقطاع السياحة المستقل.

فحص بي سي آر

ويتعين على الركاب الواصلين إلى جمهورية قبرص إظهار فحص "تفاعل البوليمراز المتسلسل" (بي سي آر) تكون نتيجته سلبية، شرط إجرائه في تاريخ لا يتعدى 48 ساعة من الرحلة.

وتفرض السلطات بالفعل إجراء فحص بي سي آر آخر في المطار لدى وصول الركاب وعلى نفقتهم.

والتزاما بتعليمات سابقة طلبت الشركات من 40 بالمئة من موظفيها العمل عن بعد، فيما سُمح للصالات باستقبال زبائن شرط أن يبقوا جالسين مع منع الرقص.

وتشترط النوادي الليلية ومرافق الترفيه وصالات الأعراس على الرواد إبراز اختبار كوفيد سلبي أجري في غضون 24 ساعة ويُستثنى الذين تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح من الشرط.

وجميع الزيارات إلى المستشفيات محظورة فيما خُفضت القدرة الاستيعابية للملاعب الرياضية من 75 إلى 50 بالمئة.

وكان وزير الصحة ميخاليس حاجيبانتيلاس أعلن الأسبوع الماضي أن أوميكرون باتت المتحورة المهيمنة في قبرص وتمثل 80 بالمئة من الحالات.

سجلت جمهورية قبرص رسميا 177721 حالة إصابة و641 وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة في 2020، بينها حالتي وفاة الإثنين.

ووضع الكمامة إلزامي لجميع الأشخاص فوق ست سنوات في الأماكن العامة، المغلقة وغير المغلقة.

ويتعين على الموظفين الذي تلقوا جرعتي اللقاح إجراء فحوص أسبوعيا، فيما يُمنع غير الملقحين من دخول قاعات الضيافة والنوادي الليلية.