قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



جنيف: أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من ضعفي المعدل العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي وتيرة تعد الأسرع على مستوى قارات العالم.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير مشترك بأن منطقة أوروبا شهدت بالمعدل ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار 0,5 درجة مئوية كل عقد بين العامين 1991 و2021.