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زوريخ (سويسرا): واجهت مجموعة الأدوية السويسرية روش انتكاسة أخرى في تجربة كلينيكية لعلاج لمرض ألزهايمر، مع فشل تجارب المرحلة الثالثة من دراسة علاج غانتيروماب في تحقيق أهدافها، وفق ما أعلنت الاثنين.

وقالت المجموعة في بيان إن هذا العلاج التجريبي لم يحقّق أهدافه الأساسية في دراسة سريرية من مرحلتين سمّيتا غراديويت 1 وغراديويت 2 (Graduate I وGraduate II)حول إبطاء التدهور المعرفي لدى أشخاص يعانون شكلا خفيفا من المرض.

وأظهرت الدراسات الخاصة بهذا العلاج التجريبي تباطؤا في التدهور المعرفي لدى المرضى الذين ما زالوا في مرحلة مبكرة من المرض لكنه "غير دال إحصائيا" كما أوضحت المجموعة السويسرية.

وتخطّط مجموعة روش لتقديم البيانات خلال مؤتمر طبي حول مرض ألزهايمر من المقرر عقده في سان فرانسيسكو في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر للمساعدة في تقدم العمل على علاج لهذا "المرض المعقد"، على ما أعلن في بيان ليفي غارواي، كبير المسؤولين الطبيين ومدير تطوير المنتجات في الشركة.

وشملت التجارب التي استمرت أكثر من 27 شهرا، 1965 شخصا في 30 بلدا.