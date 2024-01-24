إيلاف من الرياض: الدكتور علي حسين الحسن باحث أكاديمي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأستاذ متعاون مع جامعة الفيصل بمدينة الرياض، توصل إلى تطوير علاج جديد لمرض الأنيميا المنجلية الوراثي، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية النانو.

وقال تقرير نشره موقع "العربية" إن الحسن وفريقه أجروا تجربة على أكثر من 15 مريضاً في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وكانت نسبة الاستجابة 85 في المئة.

وبحسب الحسن، ما زالت الدراسة في مستوياتها الابتدائية، حيث تمت تجربة العلاج على الحيوانات، وحالياً دخل الفريق مرحلة التجربة السريرية على البشر وتقتضي ثلاث مراحل، وينفذ الفريق المرحلة الأولى على 15 شخصاً مصاباً بمرض الأنيميا المنجلية، ممن يحتاجون للرعاية الصحية ونقل الدم بشكل دوري، والمعرضون لنوبات الألم، ثم تتسع الشريحة المستهدفة تحت الدراسة".

بالذكاء الاصطناعي

وكان وزير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الله السواحة قد أشاد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمنجز الحسن، موضحًا أن مرض الأنيميا المنجلية يصيب خلايا الدم الحمراء عندما تتخذ شكل هلال، "ما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، وقد يؤثر على الأطراف وهذا المرض يتأثر به الجنوب العالمي في أفريقيا بنسبة 75 في المئة".

أضاف السواحة: "باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع غوغل، أطلقنا نقطة اتصال لغوغل كلاود في أغسطس الماضي، وشركة ناشئة تدعى نانوبالم والتي استفادت علمياً من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإتمام تركيبة الدواء".

وختم: "بدلاً من 10 إلى 15 عاماً لتركيب الدواء الذي كانت تصل تكلفته إلى 3 ملايين دولار، انخفضت التكلفة اليوم إلى 300 ألف دولار، وفي أقل من عامين".