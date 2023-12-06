قاطع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مترجم الرئيس الروسي حينما قال ما يستفاد منه أن السعودية لديها يوم استقلال، ليصحح أنَّ السعودية لم تستقل، وأنها لم تكن مستعمرة من قبل، بل "أعيد توحيدها"، وذلك أثناء حفل استقبال فلاديمير بوتين في الرياض ظهر اليوم.

لم تستعمر السعودية من قبل من أي أمة أو دولة مستعمرة، لأن القبائل التي سكنت جزيرة العرب لم يستطع أحد كسر شوكتها منذ قدوم أبرهه الأشرم لهدم الكعبة في مكة قبل الإسلام، فبقيت هذه الأرض سيدة نفسها، وبقيت القبائل العربية تتشارك مليكتها أو تتنازع الملكية عليها، سواء في تحالفاتها أو في قتالها وغزواتها بين بعضها بعضاً إن لم تجد من تغزوه خارج حدودها، فلم تجرؤ الإمبراطوريات الكبرى آنذاك على غزوها، منذ الإسكندر المقدوني الذي احتل نصف العالم حتى وصل إلى الهند عام 333 قبل الميلاد، مروراً بالتتار والمغول، وصولاً إلى آخر المستعمرين الإنجليز، فبقيت هذه البقعة من العالم التي يطلق عليها شبه جزيرة العرب حرة أبية شامخة، إلى أن تحقق توحيدها في بلد واحد وتحت راية واحدة.

لقد وحد الإسلام القبائل العربية، وحملت تلك القبائل راية الإسلام وتوجهت لفتح الأمصار باسم الدين، ففتحت العراق والشام وفلسطين ومصر، ووصلت إلى أقاصي الأرض عند مغرب الشمس، وإلى مشرقها على حدود الصين والهند. هذه القبائل التي أنشأت ممالك ودولاً في كل الأراضي التي فتحتها، كان من ثمارها أيقونة فريدة هي "الأندلس" في شبه الجزيرة الأيبيرية التي تحتل معظمها الآن إسبانيا.

السعودية أعيد توحيدها وليس لديها يوم استقلال لانها لم تكن مستعمرة يوماً في التاريخ؛ بورك هذا التنويه من ولي العهد، وبوركت السعودية.