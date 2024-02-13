مقدمة

هل يمكن أن تشكل تأملات ديكارت الميتافيزيقية السر الذي يسمح لنا بفهم فكر سارتر؟ هذه هي الأطروحة الجريئة في عصرنا، ولكن هل يمكن أن تمتد إلى جميع أعماله؟ وكيف تظهر أهمية هذا العمل الفلسفي؟

الطريقة الأولى هي تسليط الضوء، من خلال القراءة الداخلية، على قوة أطروحاتك ومفاهيمك وحججك. كما يمكن من خلال العمل المقارن مقارنته بعمل آخر يعتبر “كلاسيكياً”. وهذا هو المسار الثاني الذي تقترحه كاميل ريكييه في كتابها "تحول ديكارت" من خلال سر سارتر: يتعلق الأمر بإظهار أن سارتر قام بتأليف عمل مهم على وجه الخصوص لأنه واجه عمل ديكارت. وبذلك، شارك كاميل ريكييه في حركة "النهضة السارترية" في فرنسا منذ حوالى عشرين عامًا. يتكون عمله من جزأين: الأول، وهو الأقصر، يركز على العلاقة التي أقامتها الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين مع ديكارت، ثم على إحياء الديكارتية في فرنسا من خلال أعمال هوسرل. والثاني، الذي يعطي عنوانًا فرعيًا للكتاب، مخصص لتأثير ديكارت على أعمال سارتر.

ديكارت والفلسفة الفرنسية

في الجزء الأول، يؤكد كاميل ريكييه أن الفلاسفة الفرنسيين، أكثر من نظرائهم في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو بلدان أخرى، يتميزون بشخصية ديكارت. وإذا لم يكن بالضرورة مرجعا لجميع الفلاسفة الفرنسيين، فهو «مرجع» لمن يستطيع أن يستعير منه الإطار اللازم لبناء العمل، من دون تكرار أفكاره. بدلاً من دعم وجود الروح الفرنسية، يدافع سي. ريكييه عن فكرة أن السياق الذي يكتب فيه الفيلسوف يحدد عمله: فبعيدًا عن عالمية الأفكار التي يدافع عنها عدد من الفلاسفة، سيكون هناك، اعتمادًا على الموقف التي يكتب منها المرء، طريقة معينة لممارسة الفلسفة، "شكل" و"نظام" يتدفق من خلاله أفكاره وينشرها. ومع ذلك، في فرنسا، وفقا للمؤلف، سيتم استخلاص هذا الشكل وهذا النظام من أعمال ديكارت. برسم ما يمكن أن يصبح برنامج بحث في تاريخ الفلسفة، يميز كاميل ريكييه بين ثلاثة مسارات سلكتها الفلسفة الفرنسية: طريق الكوجيتو، ومسار النظام، ومسار المحدثين. إذا كان عمل ديكارت يشكل بالتأكيد نقطة تحول في تاريخ الفلسفة، فقد يتساءل القراء عما إذا كانت هذه المسارات الثلاثة لم تكن لتوجد بدون ديكارت: في الأساس وجد كل واحد منهم أيضًا انتشاره في الأعمال الفلسفية الأوروبية (أي هنا غير -الفرنسية) الفلسفات. ومع ذلك، يمكننا أن ندرك أن المرور عبر ديكارت (أفكاره أو منهجه) يبدو ضروريًا في فرنسا. وبما أن ريكييه يعترف، على سبيل المثال، بمونتين باعتباره سلفًا للمؤلفين الذين يمزجون “سرد الذات مع سعيهم وراء العالمي”، يمكن للقراء أيضًا أن يتساءلوا عما إذا كان من غير الممكن تتبع النسب والتي من شأنها أن تتجاوز ديكارت والتي سيكون الأخير شخصية وصاية لها، ولكن ليس مبدئيًا. لذلك يتم التركيز على العلاقة بين هوسرل والديكارتية ويظهر بوضوح كيف أن ديكارت محاور مهم لمؤلف التأملات الديكارتية، أكثر من كانط على وجه الخصوص. يسمح هذا الفصل برسم خط فاصل مثير للاهتمام بين مسارين للظواهر الفرنسية: مسار القصدية مقابل مسار الاختزال. تسمح لنا هذه المشاركة أيضًا بإظهار العلاقة بين الفينومينولوجيا الفرنسية وشكل معين من الواقعية. يؤكد هذا السؤال أيضًا على أصالة المنهج الفينومينولوجي في فرنسا على النقيض من أعمال أسلافه هوسرل وهيدجر، وخاصة في نقد المثالية. وهنا مرة أخرى، يمكن نشر برنامج بحثي حقيقي حول تاريخ الفنومينولوجيا.

قراءة أعمال سارتر في ضوء تأملات ديكارت الميتافيزيقية

أما الجزء الثاني، والذي يشكل ثلثي العمل، فيبدأ به هذا البرنامج البحثي عن أحد أهم مؤلفي الفينومينولوجيا الفرنسية. وهو يتألف من إظهار أن بناء عمل سارتر يستجيب للأجزاء المختلفة من تأملات ديكارت الميتافيزيقية. في الواقع، طوال القراءة، فإن إشارات كاميل ريكييه إلى أعمال سارتر مأخوذة بشكل أساسي من الوجود والعدم، والغثيان، والخيال، ودفاتر من أجل الأخلاق. تم إجراء عدد قليل من الغزوات النادرة في السير الذاتية الوجودية (بودلير، مالارميه، جينيه، الممثل والشهيد، وأبله العائلة)، وقليل جدًا في نقد العقل الجدلي. إن تأثير الماركسية على أعمال سارتر ومشاكل العمل الجماعي التي تم تناولها في هذا العمل الأخير تجعل من الصعب إقامة روابط مع أعمال ديكارت. ومع ذلك، حتى لو لم يتحقق ذلك في هذا العمل، يمكننا أن نتفق تمامًا مع ريكييه على طموح إجراء قراءة موحدة لأعمال سارتر. من عناصر محددة، يثبت كاميل ريكييه أن الإشارة إلى ديكارت هي بالتأكيد سرية، ولكنها متكررة، وهو ما يعني بالنسبة له أن مؤلف كتاب الوجود والعدم يستعير منهجًا ديكارتيًا أو ينقله إلى عمله الخاص، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإزالة «الله في اقتصاد الأسباب، ولو كان ذلك يعني تعطيل النظام الذي يجب عليهم اتباعه». ومع ذلك، أليس هذا الاضطراب في ترتيب الأسباب عائقًا أمام الأطروحة التي بموجبها سيكون عمل ديكارت بالنسبة لسارتر "مصفوفة أفكاره"؟ ففي نهاية المطاف، ألا يلعب عمل هايدجر أو حتى عمل كانط أدوارًا مماثلة؟ على الرغم من أن هذين المؤلفين الأخيرين مؤثران أو خصمان فلسفيان لسارتر، إلا أن ريكييه يؤكد أن عمل ديكارت وحده هو الذي يشكل مبدأ منهج سارتر. إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار بعض اللحظات الأساسية في عمل كاميل ريكييه، فيجب علينا أولاً أن نؤكد على كيفية مشاركته للتأثيرات التي عانى منها سارتر فيما يتعلق بمسألة الكوجيتو والأنا. من الواضح أن هوسرل هو محاور متميز في «تعالي الأنا موجود»، لكن ريكييه يوضح أيضًا أن الكوجيتو الديكارتي هو الذي تم التشكيك فيه طوال هذا العمل لتوسيع إيماءة ديكارت، ثم تجاوزها من أجل تحقيق انعكاس نقي ولحظي. والتي لا تدعي أن "الأنا" مخفية خلف أفعال الوعي. وهكذا يستطيع سارتر الرد على انتقادات كانط للمغالطات . يمكننا بعد ذلك أن نتابع باهتمام كبير "التأمل الثالث" للكتاب وما يليه) والذي يوضح من خلاله المؤلف كيف ينتقد سارتر المثالية التي قرأها في كتاب هوسرل "الفكر"، رافضًا الاختزال الفنومينولوجي، ودفاعًا عن القصدية، كيف يمكنه إثبات حقيقة الوجود في "برهان أنطولوجي" مستوحى من برهان ديكارت. إنه دليل آخر من الأدلة الديكارتية على وجود الله، والذي تم حشده في “التأمل الرابع” المكرس للزمنية ووجود الآخرين. ومع ذلك، يلاحظ ريكييه: "بينما أظهر ديكارت كيف حافظ الله على الأنا مؤقتًا في الوجود، فهي مسألة الانضمام إلى الذات لذاتها باعتبارها حاضرة في نفسها وتؤجل نفسها إلى ما هو أبعد من المباشرة. «في الواقع، بعيدًا عن النهج الديكارتي، بفضل وصفه للوجود لذاته كقوة عدمية، تمكن سارتر من تفسير الزمني، ولا سيما أهمية الإسقاط في المستقبل. والأكثر تحفيزًا، في رأينا، هو الارتباط الذي يرسمه ريكييه بين إثبات الله من خلال فكرة اللانهاية وعلاقة الوجود لذاته بالآخرين في فلسفة سارتر. إن وجود الآخر يتجاوز وجود الوجود لذاته، مما يجعله بعيد المنال. يمكن أيضًا اعتبار هذا الدليل نفسه مؤثرًا في فكر ليفيناس، الذي يستجيب لسارتر: كما يشير ريكييه، تُفهم فكرة اللانهاية عند ليفيناس على أنها رغبة، ولا يخجل "من "واقعي"، ولكن "إلى حريتي، إلى تعسفها، إلى عنفها".

التأمل الخامس والأخير هو في النهاية التأمل الذي يقيم الروابط بين الأخلاق الديكارتية وأخلاق سارتر. من خلال فحص محاولة سارتر لتأسيس أخلاقية في "كراس من اجل اخلاق معينة"، يسعى كاميل ريكييه إلى إظهار ما يستعيره الكرم الذي فهمه سارتر من كرم ديكارت: فهو يعتمد على الحرية المعترف بها أو المطلوبة من الآخرين . ومع ذلك، حتى لو لاحظ ريكييه أن كرم سارتر يتطلب العمل في التاريخ، فإن تحليل الفلسفة السارترية حول هذه المسألة لم يتم نشره. هذا التغيير في المنظور فيما يتعلق بديكارت يقود مؤلف كتاب "تحول ديكارت" أخيرًا إلى معالجة فكرة الفشل في فكر سارتر. من خلال إعادة قراءة أحدث نصوص سارتر، وسيرته الذاتية الكلمات وآخر مقابلاته، طور ريكييه تأملًا حول "من يخسر يفوز" و"من يفوز يخسر": من خلال دمج وافتراض الفشل في عمله، ينجح سارتر.

خاتمة

وأخيراً، يعتبر عمل كميل ريكييه قراءة محفزة للغاية بأكثر من طريقة: فهو يسمح لنا بإعادة استثمار الفكر السارتري واستخلاصه من الانتقادات التي لا أساس لها والتي تعتبر المؤلف "قارئا سيئا" لهوسرل أو لهايدجر، وبالتالي إهمال طموحه. لبناء فلسفة أصلية دون البقاء في منصب المفسر للأعمال السابقة. في هذه النقطة، يُظهر كاميل ريكييه بوضوح قوة أطروحات سارتر. وهو يؤكد في كثير من الأحيان على أصالة عمل سارتر، بما يتجاوز انتمائه الديكارتي: يمكننا أن نفكر بشكل خاص في علاقة الإنسان بالوضع، وباحتمالية الوجود، وبمفهوم العدم والحرية. من خلال تقديمها على أنها تحول لديكارت، لا يسعى المؤلف إلى التقليل من أصالتها، بل يضع مؤلف كتابي التأملات الميتافيزيقية ورسالة في آلام الروح على مبدأ الطموح السارتري. وهكذا يبدو لنا أن أسلوب ريكييه أقرب إلى التاريخ المقارن والعمودي للفلسفة من ذلك الذي يقترحه برجسن الذي يسعى للوصول إلى الحدس الفلسفي للمؤلف الذي تمت دراسته. ولعل هذا يفسر لماذا تبدو بعض الروابط مع ديكارت أقل إقناعا. إنهم يربطون أطروحات سارتر بالإلهام الديكارتي بدلًا من مواجهتها بالواقع الملموس الذي يسعون إلى تفسيره. تتمتع هذه التحليلات بميزة تقديم رؤية لم يتم إنتاجها بمثل هذه المنهجية حتى الآن، لكنها تخاطر بوضع طموح سارتر في أن يكون فيلسوفًا عظيمًا على مبدأ عمله بدلاً من إظهار أنه التزامه الوجودي والسياسي. الذي يحكم عمله وتطوره. باختصار، يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت الطريقة التي استخدمها في كتابه ريكييه ليست بديلا عن طريقة سارتر: الكتابة من خلال قراءة ديكارت، بدلا من حل المشاكل الفلسفية في عصره. سيحكم القراء على هذه المظاهرة. إن هذا العمل، المكتوب بلغة واضحة ومتميزة، مع اهتمام دائم بالدقة، يكشف "سرًا" نتساءل بعد ذلك عما إذا كان سيستنفده أم أن شخصية ديكارت الوصية حيث ظل مركزيًا في الدراسات الفلسفية في الجامعة في فرنسا لن تظل نموذجًا يجب على أي فيلسوف يطمح إلى إبداع عمل أن يواجهه.

المصدر:

Camille Riquier, Métamorphose de Descartes. Le secret de Sartre, Paris, Gallimard, 2022, 330 p