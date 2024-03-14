في قلب الشرق الأوسط، حيث تتشابك خيوط التاريخ بألم الحروب والصراعات، يقف لبنان كشاهد على معاناة لا تنتهي. الحرب التي اندلعت في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله تركت ندوباً عميقة في الذاكرة اللبنانية، وهي ندوب لم تندمل بعد. في هذا السياق، يبرز موقف الشعب اللبناني الرافض لفكرة الحرب، والساعي نحو السلام كأولوية لا تقبل المساومة.

تسود في لبنان اليوم مشاعر مختلطة من القلق والترقب، فالشعب الذي لم يتعاف بعد من آثار الحرب السابقة، يجد نفسه محاطاً بظروف قد تجره مرة أخرى إلى دوامة العنف والدمار. تعلو أصوات المواطنين مطالبة بالحياد والابتعاد عن أتون الصراعات التي قد تحرق الأخضر واليابس، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى جر البلاد إلى حرب جديدة.

تحت ضغط هذه الظروف، يعبر العديد من اللبنانيين عن شعورهم بأنهم أصبحوا كرهائن لتصرفات بعض الفصائل والميليشيات، وعلى رأسها حزب الله وحماس، وهم يرون أن هذه الجماعات تفرض واقعاً يتناقض مع رغبات الأغلبية الساعية إلى السلام والاستقرار. يعتبرون أن هذه الجماعات تقوم بتوجيه مسار البلاد نحو مصالحها الخاصة، دون اعتبار لتطلعات الشعب وأمانيه.

في وجه هذه التحديات، يتجلى روح الشعب اللبناني الأبي، معبراً عن تمسكه بالسلام كخيار وحيد للنهوض بالبلاد من كبوتها. يرفع اللبنانيون صوتهم عالياً مطالبين بتحرير قرارهم الوطني من قبضة الفصائل المسلحة والميليشيات، ويسعون إلى ترسيخ دعائم دولة تحترم إرادة شعبها وتعمل لصالح الجميع.

إن الطريق نحو السلام في لبنان طويل ومليء بالتحديات، لكن الإرادة الشعبية التي تطالب بالتغيير والاستقرار قادرة على تحويل الأحلام إلى واقع. يأمل اللبنانيون في تجاوز مرحلة الخوف والانقسامات، متطلعين إلى مستقبل يسوده السلام والتعايش السلمي، بعيداً عن شبح الحروب والصراعات.