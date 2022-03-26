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ريو دي جانيرو: احتلّت المغنية أنيتا المركز الأول ضمن ترتيب الأغنيات الأكثر استقطابا للمستمعين على منصة سبوتيفاي بأغنيتها "إنفولفر"، ما أثار ترحيباً واسعاً الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل.

وغرّدت نجمة موسيقى البوب البالغة 28 عاماً، وهي كانت أصلاً أوّل مغنية برازيلية تصل إلى لائحة أفضل خمس أغنيات على المنصة السويدية للموسيقى بالبث التدفقي "المركز الأوّل في العالم. لا أدري ما يجب أن أقول (...) يا إلهي".

وحصدت أغنية "إنفولفر" الصادرة في نوفمبر أكثر من 71 مليون استماع عبر سبوتيفاي.

ويمثّل العرض الراقص في النسخة المصوّرة من الأغنية أحد أهم عوامل نجاحها، إلى جانب إيقاعها الموسيقي الجذاب.

ونشر الملايين من مستخدمي الإنترنت والمشاهير في العالم مقاطع فيديو عبر موقع تيك توك يقلّدون فيها المغنية البرازيلية.

وقالت أنيتا في مقطع فيديو نشره حساب سبوتيفاي الرسمي عبر انستغرام في البرازيل إنّ هذا النجاح هو "نتيجة عمل دؤوب. لا تعتقدوا أنّه ناجم عن الحظ"، مضيفةً "لم أر البرازيل موحّدة بهذا الشكل من قبل".

وتنتقد أنيتا بشكل متواصل الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو عبر مواقع التواصل حيث يتابعها أكثر من ستين مليون مستخدم في انستغرام.

وتصدّر وسم "#Anitta" الجمعة موقع تويتر في البرازيل.

وكتبت ليكسا، وهي مغنية بوب برازيلية أيضاً "أنيتا، إنّها البرازيل! سيذكر التاريخ اسمك!".

وحققت أنيتا المولودة في حي أونوريو غورجيل في ريو دي جانيرو نجاحاً في البرازيل بعد ألبومها الأول بالبرتغالية عام 2013، قبل أن تنطلق عالمياً.

وأصدرت أنيتا، لكي تصبح معروفة خارج بلادها، عدداً كبيراً من الأغاني باللغتين الإنكليزية والإسبانية.

وغنّت أنيتا في يوليو اللازمة في أغنية "مون سولاي" مع مغني الراب الفرنسي دادجو.

وغرّد حساب بلدية المدينة التي تتحدر منها أنيتا: "من أونوريو غورجيل في قمة العالم! أنيتا تمثّل فخر ريو"!