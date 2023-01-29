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باريس: ستُنقل رواية "أغنية هادئة" للمؤلفة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، المستوحاة من حادثة في نيويورك عام 2012 والفائزة بجائزة غونكور عام 2016، إلى الشاشة الكبيرة من خلال مسلسل على قناة "اتش بي او" الأميركية من بطولة نيكول كيدمان.

فقد توصلت "اتش بي او" إلى اتفاق مع شركة الإنتاج "ليجندري إنترتاينمنت" ينص على "التطوير والمشاركة في إنتاج مسلسل مقتبس من كتاب أغنية هادئة لليلى سليماني"، على ما أعلنت مجموعة "اتش بي او" التلفزيونية العملاقة في بيان.

ويضم طاقم المسلسل المستقبلي، النجمة الأسترالية الأميركية نيكول كيدمان والممثلة الأميركية مايا إرسكين اللتين ستكونان أيضاً المنتجتين التنفيذيتين للعمل.

هذا ثاني اقتباس للرواية التي فازت عنها ليلى سليماني بجائزة غونكور في عام 2016، وهي أرقى جائزة أدبية في فرنسا. فهذا الكتاب الذي بيع منه أكثر من مليون نسخة في فرنسا (حيث نشرته دار "غاليمار")، وتُرجم في جميع أنحاء العالم، اقتُبس للسينما في فرنسا من جانب المخرجة لوسي بورليتو، مع ليلى بختي وكارين فيار في دورَي البطولة.

وتدور قصة "أغنية هادئة" حول مقتل طفلين صغيرين على يد مربيتهما، وهي امرأة محنكة وغريبة الأطوار كان والدا الطفلين متمسكين بها. وهي مستوحاة من جريمة ارتُكبت في أكتوبر 2012 في نيويورك وأودت بحياة طفلين يبلغان عامين وستة أعوام. وحُكم على القاتلة في مايو 2018 بالسجن مدى الحياة.