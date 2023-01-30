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طهران: أعلنت وسيلة إعلام ايرانية الإثنين ان مسعود كيميايي، إحدى الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية، منع من السفر على خلفية حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر.

وقالت صحيفة همشهري الصادرة عن بلدية طهران إن "المخرج الذي أراد التوجه إلى هولندا مساء الأحد للمشاركة في مهرجان روتردام السينمائي، مُنع من السفر".

يعتبر مسعود كيميايي البالغ 81 عاما، من أهم الشخصيات في صناعة السينما لا سيما عبر فيلمه "قيصر" الذي أنتج عام 1969.

كان من المقرر أن يتوجه المخرج إلى هولندا لعرض فيلمه الأخير وهو ميلودراما تاريخية عن إيران في خمسينات القرن الفائت.

وفقا لموقع مهرجان روتردام، يتناول هذا الفيلم مواضيع مثل "الصداقات في اوساط الطبقة العاملة" و"الرغبة المستحيلة في الشرف في مجتمع مزقته الأكاذيب والقسوة والسياسة القذرة".

في 22 ايلول/سبتمبر أعلن كيميايي في مقطع فيديو أنه "يبقى إلى جانب الشعب" خلال التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها.

وقامت السلطات باعتقال العديد من الشخصيات المعروفة في السينما الإيرانية لدعمها حركة الاحتجاجات.