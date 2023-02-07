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باريس: سيتولى النجم جورج كلوني إخراج النسخة الأميركية من مسلسل "لو بورو دي ليجاند" الفرنسي التي ستحمل عنوان "ذي ديبارتمنت"، على ما أعلنت الاثنين قناة "شوتايم" الأميركية المدفوعة وشركتا إنتاج المسلسل الأصلي الفرنسيتان.

وأشارت "توب" و"فيديراسيون ستوديو"، وهما الجهتان المشاركتان في إنتاج المسلسل، في بيان، إلى أنّ "مسلسل الإثارة سيتم تكييفه مع عالم أجهزة الاستخبارات الأميركية، وستتمحور قصته على الأحداث الجيوسياسية الراهنة، مع الاعتماد بصورة كبيرة على شهادات لعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه)". ومن المقرر إنتاج العمل عام 2023.

وسيكون جورج كلوني كذلك أحد المشاركين في إنتاج المسلسل في الولايات المتحدة.

وقال غيوم بوميه من "فيديراسيون ستوديو" في البيان "ليس هناك أفضل من جورج كلوني و"شوتايم" لإنجاز النسخة الأميركية من "لو بورو دي ليجاند"".

وأضاف "إنّ الشغف والطموح اللذين نتشاركهما مع هاتين الجهتين في المسلسل بالإضافة إلى قوة "شوتايم"، ستتيح "ذي ديبارتمنت" إلى الجمهور العالمي بصورة مذهلة".

ولم تجر الإشارة إلى أي معلومات في شأن توزيع المسلسل في الولايات المتحدة.

وبيع المسلسل الفرنسي من إنتاج شبكة "كانال"" في أكثر من مئة بلد، فيما لاقى إشادة من أجهزة الاستخبارات الفرنسية بسبب تطابقه مع الواقع.