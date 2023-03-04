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طوكيو: بعدما اجتاز امتحانات وأنشأ نصوصاً وإعلانات وأسطر شيفرة معلوماتية استناداً إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، دخل برنامج "تشات جي بي تي" مجال الشرائط المصوّرة اليابانية (مانغا) من خلال تجربة أطلقها مؤلف سلسلة "وان بيس" إيتشيرو أودا.

فخلال الشهر الفائت، أقرّ مؤلف السلسلة التي تحظى بشهرة عالمية بيعت أكثر من 500 مليون نسخة منها، بأنّه يواجه صعوبة في ابتكار قصة للمجلّد المقبل من السلسلة.

وما كان من الكاتب إلا أن لجأ إلى الاستعانة بخدمات "تشات جي بي تي"، وقال له "مرحباً، أنا المؤلف إيتشيرو أودا. أعجز عن إيجاد قصة للجزء الجديد من +وان بيس+. هل يمكنك التفكير في قصة معينة تكون مذهلة من فضلك"، على ما أظهر مقطع فيديو نشره فريق عمل إيتشيرو أود عبر تويتر.

وفي غضون ثوانٍ، تمكّن "تشات جي بي تي" من ابتكار قصة يلتقي فيها الأبطال أصدقاء جدداً ويقاتلون مع أعداء مختلفين. وحاول البرنامج أن يقنع المؤلف بقصّته، مشيراً إلى أن الحبكة التي يقترحها عليه تضمّ قبيلة غامضة وأصحاباً جدداً ومنظوراً جديداً لشخصية ستلقى إشادة من القراء.

إلا أنّ المؤلف ردّ على البرنامج بالقول "متأسف، فالقصة مملة"، طالباً منه إعادة اقتراح قصة جديدة.

ليردّ "تشات جي بي تي" بقصة جديدة تتمحور على انضمام كائن فضائي إلى شخصيات "وان بيس" وبطلها لوفي، لمحاربة ساحرة وإعادة بناء كوكبه الأم الذي دمّرته مركبة فضائية معادية.

فأجاب إيتشيرو "شكراً لك، سأعتمد هذه القصة"، ملمّحاً إلى أن المجلّد المقبل من سلسلة الشرائط المصوّرة سيستند إلى هذه الحبكة الجديدة.

ومنذ نشر المجلد الأول من السلسة عام 1996، باتت "وان بيس" التي تتمحور على مغامرات قراصنة، تضم أكثر من مئة مجلد وتحقق أرقاماً قياسية في المبيعات.

وشكلت هذه السلسلة محوراً لأعمال أخرى في مجال الرسوم المتحركة بينها "توي أنيمايسن" (1999) التي تضم ألف حلقة ولا تزال تُعرض حتى اليوم.

ويُرتقب أن يصدر عبر منصة نتفليكس مسلسل مستوحى من عالم "وان بيس"، في خطوة من شأنها أن توسّع، بحسب منتجي العمل، شهرة سلسلة الشرائط المصوّرة.