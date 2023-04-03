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باريس: أعلن مهرجان "كان" السينمائي أنّ الفيلم الجديد من سلسلة "إنديانا جونز" سيُعرض ضمن برنامجه، فيما يُرتقب أن يحظى بطل العمل الممثل هاريسون فورد (80 عاماً) بـ"تكريم استثنائي" في الدورة السادسة والسبعين من الحدث السينمائي الفرنسي.

وأشار منظمو المهرجان في بيان إلى أنّ فيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" الذي تولّى إخراجه جيمس مانغولد سيُعرض في المهرجان بتاريخ 18 أيار/مايو.

ومن المقرّر أن يبدأ عرض الجزء الخامس من مغامرات عالم الآثار الذي ابتكر شخصيته جورج لوكاس فيما حوّله ستيفن سبيلبرغ إلى عمل سينمائي، بتاريخ 28 حزيران/يونيو في فرنسا، وفي 30 حزيران/يونيو بالولايات المتحدة.

وإلى جانب هاريسون فورد، من المتوقّع أن يُسجَّل في مهرجان كان السينمائي حضور ممثلين آخرين في الفيلم بينهم فيبي وولر-بريدج وأنطونيو بانديراس ومادس ميكلسن.

وسيكّرم المهرجان النجم هاريسون فورد الذي حقق شهرة واسعة بفضل "ستار وورز" و"بلايد رانر"، بالإضافة إلى سلسلة "إنديانا جونز" الذي يتولّى منذ العام 1981 دور البطولة فيها.

و"إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" هو ثاني فيلم يضيفه منظمو المهرجان إلى اللائحة الرسمية للأفلام المُرتقب عرضها، بعد اختيارهم فيلم مارتن سكورسيزي الجديد "كيلرز أوف ذي فلاور مون" من بطولة النجمين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.

ويتولى المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز سعفتين ذهبيتين، رئاسة لجنة تحكيم المهرجان الذي يُقام بين 16 و27 أيار/مايو والذي سيُعلَن برنامجه كاملاً في منتصف نيسان/أبريل.