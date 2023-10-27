لندن: تصدر في الثاني من نوفمبر أغنية جديدة لـ"بيتلز" سُجّلَت ومُزِجَت مكوّناتها بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من 53 سنة على انفصال أعضاء الفرقة البريطانية، على ما أعلن الخميس عضواها بول مكارتني ورينغو ستار.

وجرى استنباط أغنية "ناو أند ذِن" ("Now and Then") استنادأً إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينات القرن العشرين وأعطتها أرملته يوكو أونو بعد وفاته إلى أعضاء الفرقةالآخرين الذين أكملوها، لكن من دون أن يتوصلوا إلى نوعية جيّدة تتيح إصدارها.

وأضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها جورج هاريسون الذي توفي عام 2001 على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995. وتم إنجاز الأغنية خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس أنجليس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.