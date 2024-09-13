إيلاف من الرباط: تستضيف مدينة طنجة، بداية من يوم غد السبت، فعالية المسار الفني "فين أنا"، في دورته الخامسة، بمشاركة 50 فنانا من المغرب وفرنسا وبلجيكا.

وأوضح بيان للمنظمين أن دورة هذه السنة تفتح أبوابا جديدة للاستثمار في أماكن رمزية وفريدة وأحيانا غير متوقعة من تراث طنجة.

ويقول المنظمون إن هذا الحدث الفني، الذي "يحظى بشعبية كبيرة"، هو "تجربة وفرصة لاكتشاف طنجة بعيدا عن المسارات التقليدية المحددة للغوص في التراث"، والوقوف على "حيوية وتنوع الأماكن ذات الهوية، والتي عادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور".

ويتضمن برنامج الدورة، التي تتواصل على مدى يومين، عرض فيديوهات، وعروضا تشمل الموسيقى والغناء والرقص، وورشات للتفاعل والتبادل.

وأضاف المنظمون أن الفنانين المشاركين سيعطون، خلال اليومين المخصصين لدورة هذه السنة، قراءة تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ويتضمن برنامج السهرات عروضا مع مصممي الرقصات، لمجموعات "كول جام" و"باسارام" و"طرامالونا" وفرقة "دارنا"، مع عرض ضوئي تفاعلي ورقصة جماعية.ووصف المنظمون الفضاءات التي يشملها برنامج الدورة، ب"أماكن الذاكرة"، التي غالبا ما صنعت تاريخ طنجة، تاريخ اللقاءات والاحتفالات التي لا تنسى. أماكن سحرية تشهد على الثراء المعماري لـ "مدينة البوغاز" (من ألقاب طنجة)، وتستحضر نشاطها الماضي.

ومن الأماكن، التي تحتضن فعاليات دورة هذه السنة، "قصر مرحبا"، و"بيت جمعية دارنا"، و"قصر أكعبون"، و"فضاء المشور"، و"بيت نبتة"، و"دار الجمارك القديمة"، و"فيلا دافينكا"، فضلا عن ورشة العمل "سرفانتيس".