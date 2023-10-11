بيروت: تعرّضت أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان الأربعاء لقصف مدفعي من إسرائيل، أعقب إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تصعيد مستمر لليوم الرابع على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وحداته "تقصف حالياً الأراضي اللبنانية"، وذلك "رداً على الصواريخ المضادة للدبابات التي جرى إطلاقها على جنود الجيش الإسرائيلي قبل قليل".



من جهةٍ أخرى، تبنّى حزب الله الأربعاء إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره بقصفٍ إسرائيلي قبل يومين على جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيان استهدافه "موقع الجرداح" مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجّهة" في ما وصفه بـ"ردّ حازم على الاعتداءات الصهيونية" (...) التي أدّت إلى مقتل عدد من مقاتليه.