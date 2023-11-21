أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، أنّ قوات حفظ السلام ليست "عصا سحرية"، في وقت تؤدي فيه محدودية عملها أحياناً إلى شعور السكان بـ"الإحباط"، معرباً عن دعمه لتطوير أدوات تكميلية لحماية المدنيين في مناطق تشهد أوضاعا معقدة جدا.

ويخدم نحو 90 ألف جندي من قوات حفظ السلام تحت علم الأمم المتحدة في اثنتي عشرة مهمّة حول العالم، من لبنان إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، ومن جنوب السودان إلى الصحراء الغربية.

غير أنّ هذه البعثات لا تحظى بالضرورة بالإجماع، كما هو الحال في مالي حيث أجبرت الحكومة قوات حفظ السلام على المغادرة، أو في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث أظهر بعض السكان عداءهم لهذه القوات.

وقال جان بيار لاكروا في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ قوات حفظ السلام تحمي "مئات آلاف المدنيين" كلّ يوم. لكنّه يعترف بأنّ "تفويضنا، الذي يركّز بشكل أساسي على حماية المدنيين، يثير (في بعض الأحيان) تطلعات لا يمكننا تلبيتها، بسبب امكانتانا وميزانيّتنا والميدان والقيود اللوجستية".

وأضاف "نشهد إحباطاً لدى جزء معيّن من السكان"، وهو إحباط "يستغلّه أولئك الذين يفضّلون استمرار الفوضى"، مستنكراً "الأخبار الكاذبة" والمعلومات المضلّلة "التي تحوّلت إلى أسلحة".

من جهة أخرى، أكد أنّه من دون هذه العمليات "قد يكون (الوضع) أسوأ بكثير في معظم الحالات"، مضيفاً أنّ "هذا لا يعني أنّ عمليات حفظ السلام هي عصا سحرية، أو الحل الشامل لجميع أنواع الأزمات".

تهيئة الظروف

ومن أجل تعزيز فعاليتها، ذكّر أولاً مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا المجال.

وأوضح أنّ قوات حفظ السلام تُنشر "لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدّم عملية سياسية وتؤدي إلى سلام دائم". لكنّه أضاف أنّ "دولنا الأعضاء اليوم منقسمة ولم تعد هذه الجهود السياسية تحظى بالدعم القوي والموحّد منها".

لذا، أمل أن يشكّل اجتماعاً وزارياً يعقد في غانا في الخامس والسادس من كانون الأول/ديسمبر، فرصة لـ"إعادة التزام" الدول الأعضاء عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم مساهمات جديدة، خصوصاً على مستوى القوات.



حماية المدنيين

وعلى غرار ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد حان الوقت أيضاً للتفكير في مستقبل بعثات السلام، خصوصاً عندما لا يكون هناك سلام يمكن الحفاظ عليه.

وفيما يمكن لقوات حفظ السلام حماية المدنيين عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار، أشار جان بيار لاكروا إلى أنّ هذه القوات "لا تفرض السلام". كذلك، لا تشكل هذه البعثات قوة لمكافحة الإرهاب أو لمحاربة العصابات.

مع ذلك، يتمّ نشرها في أوضاع "خطرة بشكل متزايد"، في ظل وجود "جماعات مسلّحة، وجهات غير حكومية، وشركات أمنية خاصة"، وجهات "ضالعة في الإرهاب أو في استغلال الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية"، على حدّ وصفه.

بالتالي، بدأت فكرة إفساح المجال أمام بعثات غير تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن، تكتسب المزيد من الاهتمام.

وفي هذا الإطار، قال جان بيار لاكروا "يجب أن يكون لدينا المزيد من الخيارات لتقديم استجابة مناسبة" وفقاً للأزمات "التي تزداد تنوعا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى مجموعة أكثر تنوّعاً من الأدوات: عمليات حفظ السلام كما هي اليوم، وأشكال جديدة من عمليات حفظ السلام للاستجابة بشكل أفضل لمحرّكات الصراع (مثل تغيّر المناخ أو الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود) أو عمليات فرض السلام ينفّذها الاتحاد الأفريقي أو غيره من المنظمات الإقليمية".

ولكن ماذا عن غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس؟

تحدّث أنطونيو غوتيريش الإثنين عن "انتقال" سياسي بمشاركة عدّة جهات فاعلة مثل الولايات المتحدة والدول العربية.

وتساءل جان بيار لاكروا "هل يمكن أن يكون هناك نوع من آلية أمنية؟"، مجيباً أنّ "هناك ملايين السيناريوهات التي يمكن تصوّرها، لكنّها افتراضية للغاية في الوقت الراهن".

سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أم لا، يبقى التحدي متمثلاً في إيجاد متطوّعين وأموال لتنفيذ عمليات السلام. وبعد عام من المماطلة، وافق مجلس الأمن في بداية تشرين الأول/أكتوبر على نشر بعثة متعدّدة الجنسيات بقيادة كينيا لمحاربة العصابات في هايتي. غير أنّ نيروبي التي وعدت بإرسال ألف عنصر شرطة، طلبت من الدول الأعضاء تمويل العملية التي لم يتمّ تنفيذها بعد.