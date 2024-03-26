لماذا أنا دائماً؟ Why always me؟... هذا هو لسان حال فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، يكاد يقولها وهو يبكي من فرط شعوره بالإهانة والعنصرية التي تلاحقه في ملاعب إسبانيا "خارج البرنابيو"، وهو "سؤال" شهير، قاله ماريو بالوتيللي نجم إيطاليا من قبل، وتعاطف معه الملايين حول العالم، فقد عاني كثيراً من العنصرية في إيطاليا وخارجها، وتحول السؤال إلى أغنية، وماركات ملابس، وغيرها، وتاهت معه القضية الأكبر، وهي "العنصرية".

وبالأمس دافع داني كارفاخال نجم إسبانيا وريال مدريد عن بلاده (إسبانيا) وقال إنها ليست بلداً عنصرياً، بالرغم من هتاف الجماهير ضد فينيسيوس نجم الريال بلفظ عنصري في ملاعب إسبانيا، حينما وصفوه بـ"الشامبانزي"، وجاء رد كارفاخال على ذلك بأنه هو شخصياً أتى من حي فقير في إسبانيا، ولديه أصدقاء من مختلف العرقيات والجنسيات، ولم يشاهد ظلاً للعنصرية في حياته، ووصف "العنصري" بأنه شخص مريض يعبر عن شعور بالإحباط ولكن بطريقة قبيحة.

وصمة عار

فينيسيوس وبالوتيللي ودون أدنى شك يستحقان التعاطف، وقضية العنصرية برمتها يجب أن نجد لها حلولاً جذرية، فهي وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية، ولم يكن أشد البشر شعوراً بالتشاؤم على مستقبل الحضارة الإنسانية يتخيل أنها (العنصرية) سوف تكون على أشدها في القرن الحالي، والسنوات الراهنة، وخاصة في ملاعب كرة القدم، والتي نفترض دائماً أنها منبع الجمال، والتنافسية المثيرة، والروح الرياضية، والطاقة الإيجابية.

الأكثر موهبة في العالم؟

"فيني" نجم الريال والبرازيل، قد يكون هو اللاعب الأكثر موهبة في العالم في اللحظة الراهنة، فلا أحد يمكنه أن يقف أمامه حينما يقرر "المرور"، ولكنه ليس اللاعب الأفضل أو الأكثر تكاملاً في العالم بالرغم من أنه قد يكون الأعلى مهارة، لماذا؟

فينيسيوس الملقب بـ"فيني" يستخدم مهارته بطريقة "استفزازية"، وفي بعض الأحيان يتعمد "أهانة" المنافس بطريقة مهارية، وقد يكون ذلك مشروعاً، ولا يوجد قانون في كرة القدم يمنع اللاعب من استخدام مهارته، ولكن يجب على اللاعب، وخاصة حينما يكون في صفوف الريال والبرازيل، وهما الأكبر على مستوى الأندية والمنتخبات عالمياً، أن يتحلى بالمسؤولية، ولا يتعمد استفزار المنافس أو جماهيره.

"الاستفزاز المهاري"

قضية "الاستفزاز" المهاري، أو ردة الفعل على عنصرية الجماهير، تقودنا لسؤال، ليس "لماذا أنا دائماً؟"، بل "لماذا أنت دائماً؟"، خاصة أن نصف فريق الريال من أصحاب البشرة السمراء، ولا يعانون مثلك يا فينيسيوس، وبالطبع لا مبرر في هذا الكون لعنصرية الجماهير، ولكن يجب على "فيني" أن يتحلى بالذكاء، ولا يتفاعل مع عنصرية الجماهير، ومن ثم سوف تهدأ العاصفة "غير الأخلاقية" ضده، وفي الوقت ذاته يجب عدم ترك هذه الجماهير دون عقاب أبداً، سواء فردياً بمنعهم من دخول الملاعب، أو حتى جماعياً بخصم نقاط للأندية التي ينتمون إليها.

"التجاهل.. فن وذكاء"

"فيني" و"ماريو" وغيرهما قد يدفعوننا للسؤال الأكثر عمقاً "لماذا أنت دائماً؟"، بالطبع لأنك موهوب وتثير غضب المتعصبين من جماهير الأندية الأخرى، ولكن لأنك أيضاً "مستفز" أحياناً، وعاطفي في زمن الاحتراف، ولا تملك "ذكاء التغافل والتجاهل"، فقد يكون هو الحل السحري أحياناً في الكرة وفي الحياة.