من يوقف إيرلينغ هالاند نجم وهداف مان سيتي؟ هذا المهاجم يعبث بالمستويات الطبيعية "الآدمية" في التهديف، فقد وصل رصيده إلى 7 أهداف في 3 مباريات فقط مع مان سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، منها الهاتريك في مباراتين متتاليتن، وبلغ رصيده من الهاتريك بشكل عام طوال مسيرته 24 هاتريك، وهو رقم مذهل يؤكد به أنه لا يمكن لمدافع في العالم إيقافه.

وهو الأمر الذي دفع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لأن يطلق تحذيراً شديد اللهجة للمنافسين، بعدما تألق مهاجمه هالاند، في فوز الفريق على وست هام يونايتد بنتيحة 3-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أهداف فريقه الثلاثة، وبدا في حالة بدنية وذهنية رائعة، الأمر الذي دفع مدربه غوارديولا للإشادة به بطريقة غير تقليدية.

24 هاتريك في مسيرته المذهلة

وأحرز اللاعب النرويجي البالغ من العمر 24 عاماً، الثلاثية رقم 24 في مسيرته، فيما حقق سيتي فوزه الثالث من 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد "هاتريك" هالاند أمام وست هام هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.

وقال غوارديولا الذي اعتاد مدح ميسي تحديداً، في تصريحات نقلتها الصحافة اللندنية السبت: "نحن سعداء بثلاثية أخرى وجودة اللمسة الأخيرة، كان منخرطاً جداً في المباراة اليوم".

وأضاف: "لم يفقد كرة واحدة ولعب بشكل لا يصدق، ليس فقط مع الكرة ولكن أيضاً دفاعياً وهجومياً، سعيد حقاً من أجله، إنه يلعب بشكل أفضل بكثير في كل شيء، الأمر يعود للتفاصيل، يبقى لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة بعد جلسات التدريب".

وتابع: "في الموسم الماضي لم يكن يشعر بأنه على ما يرام، كان متعباً ومنزعجاً، إنه ذكي للغاية وما يحتاجه من الفريق هو منحه المزيد من الكرات في الثلث الأخير، سنخلق هذه المواقف لأنَّ اللاعبين جيدون حقاً في المساحات الصغيرة"، وفقاً لما نقله موقع "كوورة" عن الصحافة اللندنية.

وأردف المدير الفني لمان سيتي: " لا يمكن إيقافه، لا يوجد مدافع حتى لو كان بحوزته مسدس أن يتمكن من إيقافه، نحتاج إلى لاعبين يرسلون العرضيات، نحن نتحسن في هذا الجزء، بعد ذلك نعرف مدى دقة هالاند.. الجميع يعرف ذلك".

هالاند.. انسان آلي مزود بالذكاء الاصطناعي

هالاند لمن لا يعلم الكثير عن شخصية، أقرب ما يكون إلى الإنسان الآلي، ويبدو أنه يشعر بسعادة لهذا التصنيف، خاصة أننا نعيش عصر الروبوتات التي أصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في عصر الذكاء الاصطناعي، فهو لا يجيد الحديث للصحافة، ولا يملك علاقة ودية مع أحد، فهو جاد ومتجهم طوال الوقت، ولا يعرف سوى لغة واحدة هي لغة التهديف، ويبدو أنه في حال استمر على هذه المعدلات التهديفية "المذهلة" سوف يبلغ مكاناً لم يصل إليه لاعب من قبل.

هذا الفتي النرويجي يملك بنية جسدية أقرب إلى تركيبة العمالقة، ووجهاً صارماً، ويبلغ 24 عاماً فقط، ونجح حتى الآن في تسجيل 252 هدفاً في 302 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، وسجل لمنتخب بلاده 31 هدفاً في 33 مباراة.