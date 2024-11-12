في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، أصبحت المخاوف والقلق ملموسة داخل المشهد السياسي في إيران. يستعد النظام لتداعيات محتملة على اقتصاده وموقفه الجيوسياسي مع ترنح سوق الأوراق المالية في طهران وانهيار العملة الوطنية. في حين قلل بعض المسؤولين الإيرانيين علنًا من أهمية الانتخابات لإيران، تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام الرسمية وتصريحات من مسؤولين مختلفين عن مخاوف عميقة الجذور.

عكس موقع اعتماد الإلكتروني الحكومي الصدمة، حيث نشر عنوانًا رئيسيًا، "سوق الأوراق المالية في طهران مصدوم من فوز ترامب". ومع ذلك، رفضت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، التأثيرات المباشرة للانتخابات الأميركية، قائلة: "انتخاب رئيس الولايات المتحدة لا يؤثر علينا بشكل مباشر. تظل السياسات العامة لأميركا والجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة. لقد تم الاستعداد منذ فترة طويلة، ولا يهم من هو الرئيس الأميركي". وأضافت: "لقد عززت العقوبات إلى حد كبير قدراتنا المحلية، والاقتصاد قوي بما يكفي للتعامل مع هذا".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي عن نبرة حذرة، قائلاً: "بالنسبة لإيران، ما يهم هو تصرفات الإدارة الأميركية". ومع ذلك، حافظ عمدة طهران، علي رضا زكاني، على نبرة متحدية، قائلاً: "بالنسبة للمقاومة، لا يهم من يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، لأن إرادة الله لدعم المقاومة أقوى".

وردت صحيفة عصر إيران التي تديرها الدولة على رفض فوز ترامب في الانتخابات بالتشكك، ونشرت مقالاً بعنوان "لماذا أصبح ترامب أكثر خطورة مما كان عليه قبل أربع سنوات؟". ووبخ المقال المسؤولين لتقليلهم من أهمية الحدث، وقارن موقفهم بـ "شخص يقول إن الفيضانات والأمطار هما نفس الشيء". وحذرت من ضغينة ترامب الدائمة، مؤكدة أن تصرفات ترامب السابقة تجاه إيران - الخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، واغتيال قاسم سليماني، وخفض صادرات النفط الإيرانية بنسبة الثلثين - يمكن أن تشتد.

إقرأ أيضاً: الإعدام: أداة القمع وبقاء الاستبداد الديني في إيران

ورفض الدبلوماسي السابق علي مجيدي موقف وزارة الخارجية بشأن عدم أهمية الانتخابات، قائلاً: "كانت الأحداث في المنطقة كلها ضارة بنا". وكرر رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية البرلمانية السابق للنظام حشمت الله فلاحت بيشه هذا الرأي، مستشهدًا بخروج ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة كدليل على التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه الانتخابات الأميركية على السياسة الخارجية الإيرانية. وقال: "أثبتت نتائج الانتخابات الأميركية أن الإدارة الأميركية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الدولية لإيران".

في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، أكد المحلل الاقتصادي وحيد شقاقي شهري على تركيز ترامب على العقوبات، محذرًا من أن "عقوبات ترامب لها تأثير كبير، وخاصة على قطاع النفط الإيراني. وإذا فاز، فإن قيمة الدولار في إيران قد تزيد بنحو 10 بالمئة". وأشار شقاقي إلى أنه في حين انتعشت صادرات النفط إلى حد ما بعد رحيل ترامب، فقد انخفضت إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا في عهد إدارته، مما وضع ضغوطًا هائلة على الاقتصاد الإيراني. وكان الرد الاقتصادي على فوز ترامب سريعًا. فقد انخفض مؤشر أسهم طهران بأكثر من 7000 نقطة، بانخفاض 0.35 بالمئة، مسجلاً اليوم الثالث على التوالي من الخسائر. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بأكثر من 3000 نقطة، بانخفاض 0.49 بالمئة. ووصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته القياسية، حيث وصل الدولار الأميركي إلى 70300 تومان (التومان الواحد يساوي 10 ريالات) في السوق الحرة، واستقر قليلاً ولكنه لا يزال عند 69600 - بزيادة 700 تومان عن اليوم السابق. وارتفعت أسعار الذهب أيضًا، حيث ارتفع سعر القطعة الواحدة من عملة إمامي الذهبية بمقدار 480 ألف تومان إلى 52.750 مليون تومان، ووصل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا إلى 4.714 مليون تومان للجرام.

إقرأ أيضاً: من الشاه إلى ولاية الفقيه: تاريخ مظلم من الاستبداد

ونشرت صحيفة ستاره صبح الموالية للحكومة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) مقالاً بعنوان "التحالف غير المكتوب"، ناقشت فيه التداعيات الإقليمية لفوز ترامب في الانتخابات وحذرت من "حرب محتملة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة". وأشار المقال إلى أن "بعض الدول العربية التي تحالفت ظاهريًا مع إيران تتراجع الآن عن الصراع الإيراني الأميركي وتبتعد عن قوات طهران بالوكالة. وأعلن العراق الحياد، ودعا وزير الاقتصاد اللبناني إلى نزع سلاح حزب الله".

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة ستاره صبح، أبدى المحلل التابع للدولة علي بيجدلي أسفه على الفرصة الضائعة لولاية بايدن التي استمرت أربع سنوات، وكتب: "لقد حظيت إيران بفرص جيدة في السنوات الأخيرة... كان ينبغي لنا أن نحرز تقدماً خلال فترة ولاية الديمقراطيين. المشكلة ليست في الولايات المتحدة، بل في أزمة داخلية لم تُحل. كيف فشلت إدارة ديمقراطية لمدة أربع سنوات في البيت الأبيض في إفادة إيران؟ لا أحد يستطيع أن يدعي أن الانتخابات الأميركية لا تهم إيران".

إقرأ أيضاً: زيارة بزشكيان إلى نيويورك وغضب الإيرانيين!

وكان حسام الدين أشنا، المستشار السابق للرئيس السابق حسن روحاني، قد رد على فوز دونالد ترامب في الانتخابات عام 2024 على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "ليس فقط أن أميركا ترامب في عام 2024 مختلفة اختلافًا جوهريًا عن أميركا ترامب في عام 2016، ولكن الديناميكيات العالمية والإقليمية تغيرت أيضًا بالكامل. هل جمهورية إيران الإسلامية هي الوحيدة التي لم تتغير؟".

وحذر المحلل التابع للدولة مهدي مطهرنيا من "حرب مصغرة" بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ترامب من المرجح أن يكثف الإجراءات الاستباقية والمستهدفة ضد طهران.

على الرغم من مزاعم المرونة، وجهت نتيجة الانتخابات الأميركية بالفعل ضربة للاقتصاد الهش للنظام الإيراني، مما يسلط الضوء على المخاوف العميقة الجذور داخل طهران بشأن ما قد تجلبه رئاسة ترامب مرة أخرى.