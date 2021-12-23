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دبي: أعلنت شبكة OSN، عن عرض واحد من أهمّ الأحداث التلفزيونية المرتقبة لهذا العام، حلقة "العودة إلى هوغوورتس" التي يجري تقديمها في الذكرى العشرين على انطلاق أفلام هاري بوتر، تكريمًا لإحدى أشهر سلاسل الأفلام في العالم، وذلك حصريًا على OSN Streaming، في وقت الإصدار العالمي نفسه يوم 1 يناير 2022. بالإضافة لكامل مجموعة أفلام "هاري بوتر" الثمانية.

وتروي حلقة "لم الشمل" الخاصة التي تُعرض بعنوان "العودة إلى هوغوورتس"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts، القصة الرائعة لصناعة أفلام هذه السلسلة من خلال المقابلات والحوارات المتعمقة مع أبطالها، ومن المنتظر أن تغدو الحلقة الخاصة باستعادة الأحداث حدثًا رئيسًا في موسم الاحتفالات، إذ تُعرض على OSN Streaming مع اقتراب منتصف الليل من يوم رأس السنة الجديدة، 1 يناير.

وسوف يشارك نجوم السلسلة، دانيال رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون، وغيرهم من طاقم التمثيل، إضافة إلى مخرج الفيلم الأول، كريس كولومبوس، في لقاء لم الشمل لمناقشة الأفلام الثمانية بمزيد من التفاصيل، وذلك في هوغوورتس للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأول أفلام السلسلة "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، الذي عُرض لأول مرة منذ 20 عامًا في هذا اليوم.

حلقة "لم الشمل" التذكارية هذه تأتي تكريمًا لكل من تأثرت حياته بهذه الظاهرة الثقافية؛ بدءًا من الممثلين الموهوبين وطاقم العمل الذين كرّسوا أنفسهم وأخلصوا بأرواحهم لإبداع هذه السلسلة الاستثنائية من الأفلام، وصولًا إلى المعجبين الذين استمروا في الحفاظ على روح العالم السحري متّقدة طوال 20 عامًا.

وبهذه المناسبة، أعرب نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، عن سعادته بأن تكون شبكة OSN المنصة الحصرية في الشرق الأوسط التي تعرض الحلقة الخاصة والمرتقبة "العودة إلى هوغوورتس"، وأضاف: "أثّرت سلسلة الأفلام الشهيرة هذه في خيالات الملايين حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل، ولامست قلوبهم بطريقة مدهشة، وتأتي هذه الحلقة الخاصة لتتيح للمعجبين معايشة لحظات لا تُنسى والتفاعل مع أجواء السحر الرائعة، و إلقاء نظرة حصرية على كواليس هذه السلسلة التي جعلتنا جميعًا نقع في حب هاري وهيرميوني و رون".

وتحتفي هذه الحلقة الخاصة بالإرث الفريد الذي اكتسبته سلسلة أفلام هاري بوتر وتأثيرها الراسخ في قلوب المعجبين صغارًا وكبارًا، في جميع أنحاء العالم.