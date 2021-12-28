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إيلاف: تعرض الفنان المصري عمرو دياب، للهجوم على وسائل التواصل الإجتماعي بعد مشاركته في إعلان لسيارة سيتروين بعد اتهامه بالإساءة للمرأة وتشجيع التحرش.

وظهر دياب في الإعلان، وهو يقود سيارته ويكاد يصدم سيدة جميلة تلتفت اليه غاضبة فيعجب بها، ويسارع على الفور لاستغلال خاصية التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية للسيارة، فيلتقط صورة لهذه السيدة، ويرسلها لهاتفه النقال. واعتبر الجمهور أن الإعلان تشجيع صريح على التحرش، ويحمل إساءة للمرأة، معلقين أنه كان من الأفضل لو أظهر الإعلان فوائد خاصية الكاميرا المثبتة على المرآة الأمامية، والتي هدفها الرئيسي توثيق الحوادث، أو تصوير بعض السيارات التي تتجاوز السرعة.

ونشر متابع الجزء المذكور من الإعلان على توتير وعلق عليه: ”ده إعلان عمرو دياب للعربية سيتروين C4 الجديدة الأوبشن فالعربية هايلة .. فكرة الإعلان والتطبيق تليق بمجتمع مريض ومخرج إعلانات من قعر هذا المجتمع“.

ده اعلان عمرو دياب للعربية سيتروين C4 الجديدة

الاوبشن ف العربية هايل .. فكرة الاعلان و التطبيق تليق بمجتمع مريض و مخرج اعلانات من قعر هذا المجتمع



pic.twitter.com/IonoYLdqfe — Ahmed Magdi Tawfeek (@87magdi) December 27, 2021

وإعتبرت أخرى أن ما فعله دياب إنتهاك للخصوية يحاسب عليه القانون

ده انتهاك للخصوصيه والمفروض انه مخالف للقانون فى اى دوله — شيماء 🤟 (@Shaimaa722) December 27, 2021

وجاء في تعليقات الجمهور: ”Snap every beautiful moment مش معناها تاخد صور للبنات والنساء في الشارع، بس لأنك ”استحليتها“. هالإعلان مشين ويشجع على التحرش وتسليع المرأة!!! @amrdiab كمطرب ”قدير“ المفروض ما تكون جزء من هيك إعلان سيء“.

وعلق آخر: ”لو عندهم بربع جنيه دماغ نظيفة، كان تم استخدام الأوبشن ده في تصوير حادثة مثلاً، لإثبات مين اللي غلطان، أو تصوير حد بيعتدي على حد أو حرامى بيسرق ويتصور وهكذا يعني“.

دول لو عندهم بربع جنيه دماغ نضيفة كان تم إستخدام الأوبشن ده فى تصوير حادثة مثلا لإثبات مين اللى غلطان أو تصوير حد بيعتدي على حد أو حرامى بيسرق ويتصور وهكذا يعني — محمد الفلاح (@ELFALAH1974) December 27, 2021



كما انتقد تعليق جميع إعلانات عمرو دياب، التي يصرّ فيها على إقحام الفتيات الجميلات: قائلًا: ”إعلانات عمرو دياب كلها مخرجها بيجيب من تحت الحوض، كلها فكرتها قائمة على إن عمورة چان والستات كلها شقط اللي بتتشقط ب برفيوم واللي بآيس كريم واللي بعربيه المهم كله شقط وخلاص“.

اعلانات عمرو دياب كلها مخرجها بيجيب من تحت الحوض كلها فكرتها قايمه على ان عمورة چان والستات كلها شقط اللي بتتشقط ب برفيوم واللي بأيس كريم واللي بعربيه المهم كله شقط وخلاص — Magdy 𓅓𓄿𓎼𓂧𓇌 ⲙⲁⲅⲇⲏ أنا قبطي و إسمي (@MagdySoliman1) December 27, 2021

وسخر آخر بأن الإعلان توعوي قائلاً: "وبعدين دي توعيه اي واحدة تعدي من قدام ال generation ده من ستروين وتلاقي اللي سايق قرب من المراية تعرف انها اتلقطت "

وبعدين دي توعيه اي واحدة تعدي من قدام ال generation ده من ستروين وتلاقي اللي سايق قرب من المراية تعرف انها اتلقطت 😂 — Youssef Ayman (@salvatoreyousuf) December 27, 2021



في المقابل، اعتبر آخرون أن الإعلان لا يستدعي كل هذا الانتقاد، والهدف الأساسي منه كان واضحًا، مشيرين إلى أن وجود المرأة في الإعلانات أصبح مهم للغاية، وذلك لتوصيل الفكرة بسرعة أكبر.

يذكر انه في النسخة الكاملة للإعلان ينجح دياب بمصادقة المرأة المذكورة وتذهب معه في رحلة رومانسية بالسيارة المعلن عنها.