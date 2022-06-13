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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنية جديدة بعنوان "ع بيروت" من كلمات وائل الأشقر، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.
تم تصوير الأغنية في شوارع بيروت، مع المخرج ومدير التصوير زياد خوري. وفيها روح تفاؤل ودعوة للمغتربين لزيارة المدينة التي اثقلتها الاحزان والازمات.
وتقول كلماتها :"اجت الصيفية
و يلا ننزل على بيروت
و شو ما صار
ما النا الا بيروت
بيلبقلا الفرحة و الناس
وهيي بهالشرق الماس
و رح يرجع اسما يلمع
و اللي رايح رح يرجع
رح يرجع على بيروت
خدني عالحمرا مشوار
الروشة و الاشرفية
لشمال زغرتا و عكار
صور طرابلس و الضبية
صيدا بعلبك مرجعيون
جبيل برمانا بحمدون
جميزة كسليك و بترون
و السهرة للصبحية
فنجان قهوة الصبحية
و أغاني فيروزية
نتغدى بالبردوني
و على جونية من عشية
و السهرة بيروتية ولعاني مية مية
مهما يعتمو عليها
غيمة سودا و رح تقطع
ورح يرجع اسما يلمع
و اللي رايح رح يرجع على بيروت ".
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