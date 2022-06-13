إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ أغنية جديدة بعنوان "ع ​بيروت​" من كلمات ​وائل الأشقر​، وألحان وتوزيع ​ملحم أبو شديد.

تم تصوير الأغنية في شوار​ع بيروت، مع المخرج ومدير التصوير زياد خوري. وفيها روح تفاؤل ودعوة للمغتربين لزيارة المدينة التي اثقلتها الاحزان والازمات.

وتقول كلماتها :"اجت الصيفية
و يلا ننزل على بيروت
و شو ما صار
ما النا الا بيروت
بيلبقلا الفرحة و الناس
وهيي بهالشرق الماس
و رح يرجع اسما يلمع
و اللي رايح رح يرجع
رح يرجع على بيروت
خدني عالحمرا مشوار
الروشة و الاشرفية
لشمال زغرتا و عكار
صور طرابلس و الضبية
صيدا بعلبك مرجعيون
جبيل برمانا بحمدون
جميزة كسليك و بترون
و السهرة للصبحية
فنجان قهوة الصبحية
و أغاني فيروزية
نتغدى بالبردوني
و على جونية من عشية
و السهرة بيروتية ولعاني مية مية
مهما يعتمو عليها
غيمة سودا و رح تقطع
ورح يرجع اسما يلمع
و اللي رايح رح يرجع على بيروت ".