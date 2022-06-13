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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ أغنية جديدة بعنوان "ع ​بيروت​" من كلمات ​وائل الأشقر​، وألحان وتوزيع ​ملحم أبو شديد.

تم تصوير الأغنية في شوار​ع بيروت، مع المخرج ومدير التصوير زياد خوري. وفيها روح تفاؤل ودعوة للمغتربين لزيارة المدينة التي اثقلتها الاحزان والازمات.

وتقول كلماتها :"اجت الصيفية

و يلا ننزل على بيروت

و شو ما صار

ما النا الا بيروت

بيلبقلا الفرحة و الناس

وهيي بهالشرق الماس

و رح يرجع اسما يلمع

و اللي رايح رح يرجع

رح يرجع على بيروت

خدني عالحمرا مشوار

الروشة و الاشرفية

لشمال زغرتا و عكار

صور طرابلس و الضبية

صيدا بعلبك مرجعيون

جبيل برمانا بحمدون

جميزة كسليك و بترون

و السهرة للصبحية

فنجان قهوة الصبحية

و أغاني فيروزية

نتغدى بالبردوني

و على جونية من عشية

و السهرة بيروتية ولعاني مية مية

مهما يعتمو عليها

غيمة سودا و رح تقطع

ورح يرجع اسما يلمع

و اللي رايح رح يرجع على بيروت ".



