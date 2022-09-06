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إيلاف: صداقة وتاريخ مهني طويل يجمع بين جوليا روبرتس وجورج كلوني. مما جعل تصوير مشهد قبلة بينهما في فيلمهما الجديد"تذكرة الى الجنة"، وفقًا للنجمين ، أمرًا مضحكًا للغاية.

قال كلوني لصحيفة نيويورك تايمز: "نعم. أخبرت زوجتي عن القبلة،" استغرق الأمر 80 لقطة ". "كنا نفكر بين انفسنا ،" ماذا بحق الجحيم؟ "

وقالت روبرتس للصحيفة "استغرق الأمر 79 ضحكًة منا لنتمكن أخيراً من تصوير القبلة".

تدور قصة الفيلم حول زوجين مطلقين يحاولان منع ابنتهما من الزواج.

يذكر أن جوليا ظهرت مع كلوني على الشاشة من قبل في أفلام "Ocean's Eleven" و "Ocean's Twelve" و "Money Monster" و "Confessions of a Dangerous Mind".

من المقرر عرض فيلم "Ticket to Paradise" في 21 أكتوبر المقبل.

وفي مقابلة مع نيويورك تايمز ، تحدث روبرتس وكلوني عن العمل معًا مرة أخرى وقالت روبرتس أن كلوني وعائلته انقذوها من الشعور بالوحدة خلال فترة التصوير، حيث كانت تسكن في منزل لوحدها بينما أقام كلوني وزوجته أمل وأطفالهم في منزل قريب، وتضيف: "كانت أطول فترة قضيتها بعيدًا عن عائلتي. لا أعتقد أنني قضيت كل هذا الوقت بمفردي منذ أن كان عمري 25 عاما. "

وأوضح كلوني: "بدأنا التصوير في جزيرة هاميلتون ، مع كل هذه الطيور البرية ، وكان منزل في جوليا تحت منزلنا أنا وأمل وأطفالنا". "كنت أخرج في الصباح الباكر وأقول ،" Caa-caa "، وتخرج جوليا وتقول ،" Caa-caa ". ثم نحضر لها فنجانًا من القهوة. كانت العمة جوجو بالنسبة لأولادي ".

عانى فيلم "Ticket to Paradise" من تأخيرات في الإنتاج في بداية عام 2022 حيث ارتفعت حالات COVID في أستراليا. وفي ذلك الوقت كانت هناك إصابات متعددة بين الممثلين وطاقم العمل و"نجوم الفيلم الأميركيين عادوا إلى بلدهم بإنتظار انحسار عدد تأثير الوباء".