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إيلاف: تستعد منصة "شاهد vip" الرقمية لطرح مسلسل "آخر دور" للفنانة دينا الشربيني، من إنتاج شركة "Eagle Films" للمنتج جمال سنان.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة يتم اتهامها بجريمة قتل، ثم تتشابك الأحداث بشكل غير متوقع ويظهر الكثير من المفاجآت ضمن إطار من الإثارة والتشويق. وهو من إخراج حسين المنباوي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية ومنهم أحمد خالد صالح، ميمي جمال، أحمد بدير، مريم الخشت، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.