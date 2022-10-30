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إيلاف: كشفت المغنية الأميركية ريهانا عن الفيديو الموسيقي الرسمي لأغنية "Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever".

العمل المصور، الذي أخرجه أوتوم دورالد آركاباو ( Autumn Durald Arkapaw)، يتميز بالبساطة ويظهر ريهانا تغني بشغف على شاطئ بجانب المحيط، حيث تسلط الكاميرا الضوء على أدائها.

ويأخذ العمل الذي تم الترويج له في وقت سابق من هذا الأسبوع ، شكل أغنية راقية مع غناء قوي للنجمة الأميركية العائدة للمشهد الغنائي بعد غياب 6 سنوات، حيث تقدم أداءً مؤثراً مشحوناً بالعواطف.

وتقول في مقطع منها: "ارفعني لأعلى ، ابقيني قريبًة وآمنًة وسليمًة" ، مضيفة لاحقًا: "أحترق في حلم ميؤوس منه / امسكني عندما تذهب إلى النوم / ابقني في دفء حبك / عندما تغادر ، حافظ على سلامتي ".

تمت كتابة "Lift Me Up" تكريما للحياة غير العادية والإرث الرائع للراحل تشادويك بوسمان ، الذي شارك في فيلم "Black Panther" الأول.

سيصدر الألبوم الخاص بأغاني وموسيقى الفيلم في 4 نوفمبر عبر Roc Nation Records / Def Jam Recordings / Hollywood Records.

وسيطرح الجزء الثاني من الفيلم بصالات السينما في 11 نوفمبر ويمثل أحد أبرز الأعمال السينمائية لهذا العام، وتدور أحداثه حول الملكة راموندا (أنجيلا باسيت) وشوري (ليتيتيا رايت) وماباكو (وينستون ديوك) وأوكوي (داناي غوريرا) و درة ميلاجي يقاتلون لحماية أمتهم من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa ، وفقًا لموجز رسمي.

بينما يسعى الواكانديون جاهدين للتغلب على التحديات المقبلة ، يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة ناكيا (Lupita Nyong’o) وأفيريت روس (مارتن فريمان) لتشكيل مسار جديد لمملكة واكاندا.