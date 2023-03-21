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إيلاف: تحل الممثلة المصرية الشابة ثراء جبيل ضيفة شرف على مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني على قناة DMC، وتؤدي فيه دور سيدة تدعى دلال وهي سائقة تاكسي دمياطية، تجمعها أغلب مشاهدها مع بطلة العمل الفنانة منى زكي حيث ترافقها في رحلتها خلال الأحداث.

يذكر أن هذا هو التعاون الثاني لها مع مخرج العمل محمد شاكر خضير بعد مسلسل طريقي.

كما تتواجد ضمن فريق عمل مسلسل «سوق الكانتو»، حيث تجسد دور شقيقة الفنان أمير كرارة.

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة ثراء جبيل فيلم “اتنين للإيجار”، الذي تم طرحه يوم 25 من شهر يناير الماضي، وتدور أحداثه حول العاطلان صفيحة وحمادة وهم يبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، ميرهان حسين، إيمان السيد، ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وغيرهم.

كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوى، وكذلك تشارك في فيلم "جوازة بالعافية" بطولة غادة عبد الرازق، وأحمد آدم، وبيومي فؤاد.