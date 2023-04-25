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إيلاف: قامت المغنية الأميركية تايلور سويفت بطمئنة معجبيها بتدوينة على الإنستغرام بعد أن لاحظوا إصابة في يدها أثناء عروض جولتها العالمية "Eras Tour".

سويفت قالت في تدوينتها: "لقد قدمت 3 عروض مجنونة في هيوستن وأنا أستيقظ مبتسمًة وانا اتذكر مقدار المتعة التي شعرنا بها جميعًا. أحب هذه الجولة كثيرًا بسبب الشغف الذي وضعته هذه الحشود في كل شيء - بجدية لا يمكنني انتظار أتلانتا ☺️ ملاحظة: لأولئك الذين يسألون كيف جرحت يدي ، أنا بخير تمامًا وكان خطأي - تعثرت في ثوبي وسقطت في الكواليس المظلمة أثناء الركض لتغيير سريع - تفاديت سقوطي بكفي... لا تقلقوا علي أنا بخير".