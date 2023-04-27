قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية المعتزلة بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

وكتبت بوسيل بوسيل عبر خاصية القصة على الإنستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وتابعت بوسيل: "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".

ورد عليها تامر حسني قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".

وأضاف: "سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

وفي السياق ذاته، ليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، ففي شهر سبتمبر الماضي، ترددت تلك الأقاويل حول انفصالهما، لكن الثنائي التزما الصمت وقتها.

وتزوج حسني وبوسيل عام 2012 ورُزق الثنائي بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.