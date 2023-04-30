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إيلاف: بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك، تعود الإعلامية أنابيلا هلال في حلقة جديدة من برنامج "إنت Mean" الذي يعرض على شاشة تلفزيون ال MTV مساء كل سبت، وتتمحور حلقاته حول مواجهة الضيف ل10 تغريدات سلبية ومسيئة تطاله على صفحته الخاصة "تويتر".

أما ضيفة حلقة السبت 29 نيسان فكانت الناشطة السياسية والنائبة "بولا يعقوبيان"، التي علّقت على أسوأ 10 تغريدات طالتها على صفحتها الخاصة وأساءت إليها

والجدير بالذكر أن يعقوبيان لم تتهرّب من الإجابة والتعليق على أي من التغريدات ال10.

ترقبوا 13 حلقة جديدة من برنامج إنت Mean مع الإعلامية أنابيلا هلال، وضيف الحلقة القادمة علي حجازي.