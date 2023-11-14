إيلاف: كشفت لورين سانشيز عن تفاصيل عرض الزواج الرومانسي الذي تلقته من الملياردير الأميركي جيف بيزوس، الذي سيصبح زوجها قريبًا، قائلة إن حجم الماسة في خاتم الخطبة جعلها عاجزة عن الكلام تمامًا.

وتذكر المذيعة التلفزيونية السابقة، البالغة من العمر 53 عامًا، اللحظة التي طرح فيها مؤسس أمازون السؤال المهم للغاية خلال رحلة اليخت الفاخرة للغاية إلى مهرجان كان السينمائي في مايو.

وقالت سانشيز في عدد ديسمبر من مجلة فوغ: "عندما فتح العلبة التي تضم الخاتم، أعتقد أنني فقدت الوعي قليلاً".

تبلغ قيمة الماسة الرائعة التي يبلغ وزنها 20 قيراطًا ما يقدر بنحو 2.5 مليون دولار تقريباً.

وأضافت سانشيز أن حبيبها، 59 عامًا، وضع الخاتم تحت وسادتها، مما تركها مصدومة عندما أدركت أخيرًا أنه كان يطلب يدها للزواج.

"ما زلنا نفكر في حفل الزفاف، وكيف سيكون. هل سيكون كبيراً؟ هل سيكون في الخارج؟ لا نعرف بعد. وأضافت: "لقد كنا مخطوبين لمدة خمسة أشهر فقط".

عندما سُئلت عن فستان زفافها، قالت إن لديها بعض الأفكار حول المصممين الذين ترغب في الاستعانة بهم لتصميم الفستان.

أدرجت كريستيان ديور، ودولتشي آند غابانا، وفالنتينو ضمن بيوت الأزياء المفضلة لديها، وقالت الإعلامية التي ستصبح السيدة بيزوس قريبًا إنها لم تتخذ أي قرارات حازمة في هذه المرحلة.

قالت: “هناك الكثير من المصممين الرائعين.

أقام الثنائي يوم الأحد حفل خطوبة حفل بالنجوم في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، في منزل المصممة ديان فون فورستنبرج وقطب الإعلام باري ديل، حسبما كشف موقع "الصفحة السادسة". بحضور نجوم مثل أوبرا وينفري، باربرا سترايساند، كيم كارداشيان،كريس روك ،سلمى حايك وآخرين.

أكدت الصفحة السادسة أن قصة حب الزوجين بدأت في عام 2019، لكن الثنائي ظل بعيدًا عن الأنظار حتى تم الانتهاء من طلاقه من زوجته ماكنزي سكوت.

بدأت شائعات خطوبة الثنائي في الظهور لأول مرة في ديسمبر 2019، عندما شوهدت سانشيز وهي ترتدي خاتم بماسة ضخمة على شكل قلب.

عندما انخرطت سانشيز في علاقة مع بيزوس، انفصلت عن قطب المواهب في هوليوود باتريك وايتسيل، الذي أنجبت منه طفلين: إيلا، 15 عامًا، وإيفان، 16 عامًا.

تشارك سانشيز أيضًا ابنها نيكو البالغ من العمر 22 عامًا مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق توني غونزاليس.

أعلن الزوجان مؤخرًا أنهما يقايضان سياتل، حيث بنى بيزوس إمبراطوريته، مقابل مناظر المحيط الخلابة في ميامي ليكون أقرب إلى أحبائه.