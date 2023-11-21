إيلاف: في منشور مؤثر على موقع إنستغرام يوم الأحد، شجعت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين على التحول العالمي نحو اللطف.

شاركت بوندشين، البالغة من العمر 43 عامًا، لقطة على الشاطئ وهي ترتدي ملابس السباحة وتنظر بتأمل إلى الأفق.

حمل تعليقها رسالة غامضة لكنها عميقة حول مد اللطف لأولئك الذين يواجهون "صراعات صامتة" و"أحزان" في حياتهم.

وفي معرض تأملها للتحديات التي يواجهها الجميع، حثت بوندشين على التعاطف، مشددًة على أننا غالبًا ما نضيع الفرص لتقديم كلمة أو لفتة بسيطة ولطيفة في روتيننا اليومي.

وقالت: "كل من نلتقي به واجه أو يواجه تحديات في الحياة لا نعرف عنها شيئًا. لا نرى الصراعات الصامتة، أو الخوف، أو العقبات، أو النكسات، أو تقلباتها اليومية".

"بينما نمارس روتيننا اليومي، قد نفتقد رؤية شخص ما يحتاج إلى كلمة أو لفتة بسيطة ولطيفة.

أعتقد أن العمل اللطيف يؤدي الى المزيد من اللطف، وهذا ما نحتاجه بشدة في العالم اليوم"، أنهت بوندشين تعليقها.

أمضت جيزيل، التي تقيم الآن في ميامي، وقتًا ممتعًا في البرازيل مع ابنتها فيفيان البالغة من العمر 10 سنوات وابنها بنجامين البالغ من العمر 13 عامًا.

وجاء هذا المنشور بعد مرور أكثر من عام على طلاقها من لاعب أسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي، 46 عامًا.

بينما تنتشر شائعات المواعدة حولها ومدرب الجوجيتسو يواكيم فالينتي، تصر التقارير على أنهما مجرد أصدقاء.

حصل طلاقهما في سبتمبر 2022، ونسبته إلى معركة "ملحمية" حول قرار برادي بعدم التقاعد من اتحاد كرة القدم الأميركي (على الرغم من تقاعده مرة أخرى بعد فترة وجيزة).

وقد نجح الزوجان، اللذان لديهما طفلان، في التغلب على انفصالهما وديًا، حيث أعرب برادي عن امتنانه للوقت الذي قضياه معًا.

على الرغم من معنوياتها العالية منذ الانفصال، كشفت بوندشين أنها كانت تواجه وقتًا "صعبًا للغاية" وسط تدهور صحة والديها.

وفي حديثها إلى مجلة People في شهر سبتمبر، اعترفت بالتقلبات والمنعطفات التي لا يمكن التنبؤ بها في الحياة وشاركت آليات التكيف الخاصة بها مثل التأمل، وممارسات العافية، والتدريبات اليومية.