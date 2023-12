إيلاف: تزعم المغنية أن منتج برنامج "أميركان أيدول" نايجل ليثجو اعتدى عليها جنسيًا خلال حادثتين مزعومتين، إحداهما خلال "المواسم الأولية" من البرنامج والأخرى في عام 2014.

رفعت باولا عبدول دعوى قضائية ضد نايجل ليثجو، منتج برنامج "أميركان أيدول" السابق ومنتج برنامج So You Think You Can Dance وشركات إنتاج البرنامج، مدعيةً أنه اعتدى عليها جنسيًا مرتين، الأولى في برنامج أميركان أيدول، ثم في عام 2014 أثناء استضافتها ببرنامج So You Think You Can Dance.

في إحدى الحالات، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها مجلة رولينج ستون، تزعم الدعوى أن ليثجو اعتدى جنسيًا على عبدول في مصعد فندق كانا يقيمان فيه أثناء سفرهما لحضور إحدى اختبارات أداء مسابقة الغناء. ولا تذكر الدعوى سنة وقوع الحادث، لكنها تدعي أنه حدث خلال "المواسم الأولية" للمسلسل.

وجاء في الشكوى: "دفع ليثجو عبدول على الحائط، ثم تلمسها وحاول تقبيلها". "حاولت عبدول دفع ليثجو بعيدًا عنها. عندما فتحت أبواب المصعد، ركضت خارج المصعد إلى غرفتها في الفندق. وسرعان ما اتصلت بأحد ممثليها وهي تبكي لإبلاغهم بالاعتداء.

وبعد سنوات، تزعم الدعوى أن ليثجو اعتدى عليها جنسيًا مرة أخرى في عام 2014 عندما تمت دعوتها إلى منزله لتناول العشاء. وجاء في الشكوى أن عبدول حضرت العشاء فقط لأنها اعتقدت أنها كانت “دعوة مهنية”.

"في نهاية المساء، فرض ليثجو نفسه عليهاد بينما كانت جالسة على أريكته وحاول تقبيلها قائلاً أنهما سيكونان" ثنائيًا قويًا "ممتازًا،" حسبما ذكرت رولينج ستون. "دفعت عبدول ليثجو بعيدًا عنها، موضحًة أنها لم تكن مهتمة به وغادرت على الفور."

في الدعوى، قالت عبدول إنها لم تتحدث علنًا عما حصل لأنها خشيت الانتقام في أعقاب الحادثتين المزعومتين. كما نصت عقود عبدول في كل من برنامجي أميركان أيدول وSo You Think You Can Dance على أنها "ممنوعة من الكشف علنًا عن معلومات حساسة" فيما يتعلق بالعروض وشؤونها التجارية، وفقًا للشكوى.

في مكان آخر من الدعوى، قالت عبدول إنها شهدت أيضًا اعتداء ليثجو جنسيًا على أحد مساعديها في ذلك الوقت أثناء تصوير فيلم So You Think You Can Dance في عام 2015. وتزعم المغنية أن ليثجو “اقترب من عبدول وأبريل من الخلف وضغط نفسه ضد أبريل وبدأ في تلمسها. أبريل لم توافق”.

تزعم الدعوى القضائية التي رفعهتا عبدول أن ليثجو شرع في مضايقتها عبر الهاتف بشأن سلوكه وحوادثه المزعومة، وقال إنه "كان يعلم بوضوح أن اعتداءاته عليها لم تكن خاطئة فحسب، بل كان يمتلك القدرة على إبقائها صامتة".

أنتج ليثجو برنامج أميركان أيدول من عام 2002 إلى عام 2014 وأنتج برنامج So You Think You Can Dance من عام 2005 إلى عام 2014.

بالإضافة إلى ليثجو، تم أيضًا إدراج شركات إنتاج العروض American Idol Productions وDance Nation Productions و19 Entertainment وFremantlemedia North America كمتهمين في الدعوى.