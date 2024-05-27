إيلاف من مدريد: تتخذ سيسكا بيريو زوجة أسطورة التنس الاسباني رافائيل نادال نهجاً غريباً، ومثيراً لاعجاب البعض في حياتها، مقارنة مع زوجات النجوم والمشاهير، فهي تبدو وكأنها اتخذت قراراً بالخصام مع الأضواء، ولا تحضر مباريات زوجها، وليس لديها منصات سوشيال ميديا.

سيسكا تعشق نادال وتفضل حياتها الاجتماعية الخاصة جداً، إلى حد أن الصحافة العالمية، وخاصة المدريدية والفرنسية وكذلك الانكليزية قالوا انها اختارت أن تكون "زوجة سرية" على الرغم من رسمية وقانونية الزواج بينهما.

ثروته ربع مليار دولار

على الرغم من أن رافائيل نادال هو الاسم الأشهر في عالم التنس، ومن بين الأشهر في تاريخ الرياضةالعالمية، إلا أن زوجته سيسكو بيريو تميل إلى البقاء بعيدًا عن الأضواء، واللافت في الأمر أن شهرة نادال وبلوغ ثروته ربع مليار دولار قد يكون مغرياً لملايين الفتيات لكي يستمتعن بشهرته وأمواله، إلا أن سيسكا لا تميل لفعل ذلك، وقد تزوج نادال وسيسكا في قلعة مايوركا بعد علاقة حب دامت 14 عاماً.

من هي الزوجة الغامضة؟

سيسكا من مواليد 7 تموز (يوليو) 1988 في ماناكور بإسبانيا، وكانت وظيفتها الأولى في مجال التسويق الرياضي في لندن، وهي تحمل درجة جامعية علمية في إدارة الأعمال من جامعة بالما، وفي عام 2016 أصبحت مديرة مشروع لمؤسسة رافائيل نادال، وقد أطلق نادال المؤسسة الخيرية في عام 2008.

تاريخ من الحب

وبحسب ما نشرته الصحافة الاسبانية بدأ نادل وسيسكا في المواعدة عام 2005 على الرغم من معرفتهما لبعضهما البعض منذ عدة سنوات قبلها،

بعد أن تواعدا لمدة 17 عاما، عقد قرانهما، وقبلها أعلنا خطوبتهما في كانون الثاني (يناير) 2019، قبل أن يتزوجا في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

وكانت مراسم الزواج الرومانسي أمام نحو 350 ضيفا في قلعة لا فورتاليزا في مايوركا، الجزيرة التي ولد فيها النجم الأسطوري نادال، ويعيش الزوجان في قصر بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في الجزيرة الاسبانية، ولكن الزوجة تفضل الابتعاد عن الأضواء.

هل لدى رافائيل نادال أي أطفال؟



استقبل نادال وزوجته سيسكا طفلهما الأول، وهو صبي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقال مصدر لصحيفة "دياريو دي مايوركا": "تمت الولادة في عيادة خاصة بالجزيرة".

ابتعد عنه لكي لا أخسره

ولكن لماذا تغيب سيسكا كثيرا عن مباريات نادال في التنس؟ في إحدى مقابلاتها النادرة، كشفت عن أنها اختارت عدم حضور معظم مباريات نادال في محاولة للحفاظ على علاقتهما الاجتماعية بعيداً عن وصفه نجماً في عالم التنس، وأضافت أنها تشعر بالقلق من أنها قد تتسبب في عدم تركيزه في حال كانت عبئاً عليه في جميع المباريات والبطولات".

وأضافت :"إذا حرصت أن أكون معه طوال الوقت وفي كل مكان، أعتقد أن ذلك سوف يكون خطراً على علاقتنا، وسوف يكون عائقاً أمام استمرار تناغمنا كزوجين"

ويظل السؤال المثير للجدل.. هل تستخدم سيسكا منصات التواصل الاجتماعي؟ المفاجأة أنها ليس لديها أي منصة سوسيال ميديا خاصة بها، أو أي قنوات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، قام المعجبون بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسمها.