إيلاف من القاهرة: أكد الشاب المصري كريم شلبي، صاحب واقعة صفع الفنان محمد رمضان بعد مشاجرة دارت بينهما في قرية مراسي بالساحل الشمالي، أنه حصل على حقه في نفس اللحظة التي صفعه فيها رمضان، مؤكداً أن هذا هو حقه.

وفي التفاعل مع الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعيش مصر على "الترندات" المثيرة للجدل، أكد البعض أن كريم شلبي فعل ما يجب على أي شخص فعله، وحصل على حقه على العكس من الشاب الذي صفعه عمرو دياب فانسحب في هدوء، ولكن البعض الآخر أكد أن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها كريم، والتي تتواجد في الأماكن السياحية عالية التصنيف في الساحل الشمالي لديهم ما يكفي من القوة والنفوذ لرد فعل مثل الذي أقدم عليه كريم.

ماذا حدث؟

قال كريم شلبي في تصريح لموقع "القاهرة 24": الواقعة تمت الساعة 1 صباحا (الإثنين) في قرية مراسي بالساحل الشمالي، الموضوع بدأ بأني كنت حابب أهزر وبقوله يا محمد حمضان لاقيته خد الكاب بتاعي وقالي اسمك إيه؟ روحت أطلع الموبايل وأصور معاه فيديو من باب الهزار وأنا بقول محمد حمضان، وتفاجأت أنه عايز يمسك الموبايل اللي كان في ضهري، وضربني بالقلم قمت ضربه في نفس اللحظة".

وواصل كريم شلبي: "مخفتش أضرب محمد رمضان بالقلم عشان كنت لازم آخد حقي، وحصل مشاجرة بعدها والناس بعدتنا عن بعض وبعدين روحت مكتب الأمن وهما اللي سلموني الموبايل بعد ما كنت صورت فيديو بالواقعة، وأنا مش عايز تعويض، والمشكلة اتحلت".

رمضان يتجاهل الواقعة

على جانب آخر، تجاهل محمد رمضان مؤخرًا، أزمة تبادل الصفع بينه وبين شاب من معجبيه وانفعاله عليه، بالساحل الشمالي، حيث نشر رمضان، مقطع فيديو وهو وسط جمهوره في الساحل الشمالي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويعتبر هذا أول رد فعل منه على واقعة تبادل الصفع مع المعجب، وهو الأمر الذي يفسره البعض بأنها رغبة من محمد رمضان ليقول أنه لا توجد مشكلة أو تبعات لما حدث، وأنه لديه علاقة ودية مع المعجبين.