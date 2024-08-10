ميونيخ: أخيرًا أنهت أديل جميع التكهنات المحيطة بعلاقتها مع المدير الرياضي ريتش بول، معلنةً خطوبتهما.

وخلال حفل موسيقي في ميونيخ بألمانيا أمس الجمعة، استجابت المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" لأحد المعجبين الذي طلب يدها للزواج.



وردّت وهي تلوّح بيدها اليسرى، بحسب مقطع فيديو تمّ نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع الزواج منك، أنا في صدد الزواج بالفعل".

ولم يبد أن أديل كانت ترتدي خاتمًا، ولكن في الشهر الماضي فقط شوهدت وهي ترتدي خاتماً بماسة على شكل كمثري في إصبعها الدائري أثناء تواجدها مع بول في لندن.

"أنا مهووسة به"

وسبق أن صرّحت أديل في آب (أغسطس) 2022: "لم أقع في حب مثل هذا من قبل. أنا مهووسة به".



وبدأت إشاعات ارتباط الثنائي للمرّة الأولى في تموز (يوليو) 2021، عندما تمّ تصويرهما وهما يشاهدان مباراة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الملعب معًا.



وكشفت أديل في مقابلة مع مجلة "فوغ" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أنها وبول التقيا للمرّة الأولى منذ سنوات في إحدى الحفلات، وأنها انجذبت إليه.

وأوضحت: "كنت في حالة سكر بعض الشيء. قلت: هل تريد التسكع معي؟ كان يرقص. جميع الرجال الآخرين كانوا يجلسون".

وأشادت المغنية البريطانية بحبيبها في مقابلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مع أوبرا وينفري، والتي تمّ بثها خلال برنامجها الخاص Adele One Night Only على قناة CBS.

وقالت: "إنه مضحك للغاية وذكي جداً. إنه أمر لا يُصدّق تماماً أن أشاهده يفعل ما يفعله"، مضيفة: "أحببت نفسي وكانت منفتحة على الحب والمحبة من قبل شخص آخر".