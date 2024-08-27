إيلاف من الرياض: تطل النجمة منة شلبي في حلقة جديدة من برنامج "بيت السعد" مع الشقيقين عمرو وأحمد سعد، الذي يُعرض على قناة MBC1 كل أربعاء في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت السعودية.

خلال الحلقة، يتناول الثنائي مع منة موضوعات متنوعة تتعلق بحياتها الشخصية، بما في ذلك مواصفات فتى أحلامها، ووجهات نظرها حول الارتباط والزواج.



كما تشهد الحلقة تفاعلات مميزة، حيث يقوم عمرو بكتابة مشهد تمثيلي تراجيدي بالتعاون مع منة، فيما يقدم أحمد دروساً في الرقص لهما، لينتهيا بالرقص معاً على إيقاع إحدى أشهر أغاني التسعينات.

