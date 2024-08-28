إيلاف من بيروت : في مشهد يخطف الأنظار، أبهرت كلوديا شيفر جمهورها من جديد وهي تحتفل بعيد ميلادها الرابع والخمسين بإطلالة ساحرة.



عارضة الأزياء الشهيرة شاركت متابعيها عبر الإنترنت مقطع فيديو يظهرها وهي تستمتع بعطلتها في اليونان، مرتدية بيكيني أبيض أظهر رشاقتها وجمالها الذي لم يتأثر بمرور الزمن.



وتواصل كلوديا التأكيد على أنها لا تزال في قمة تألقها، حيث اختارت بيكيني كلاسيكيًا مع نظارات شمسية لتكمل إطلالتها، في لحظة تبرز الثقة والجاذبية التي ميزتها طوال مسيرتها المهنية.



كلوديا شيفر بالبيكيني، لتظهر للجميع أنها لا تزال تبدو رائعة كما كانت دائمًا كلوديا شيفر بالبيكيني، لتظهر للجميع أنها لا تزال تبدو رائعة كما كانت دائمًا

تستمتع كلوديا بحياة مليئة بالنجاحات مع زوجها المخرج السينمائي البريطاني ماثيو فون، الذي يشاركها ثلاثة أطفال في حياة أسرية مستقرة استمرت 22 عامًا. وقد أثبتت شركة الإنتاج الخاصة بهم، "مارف"، أنها قوة لا يستهان بها في صناعة السينما، حيث حققت مبيعات ضخمة تجاوزت 246 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهتها مؤخرًا مع فيلم "أرجيل".



ورغم أن فيلم "أرجيل" لم يحقق النجاح المتوقع في شباك التذاكر، إلا أن كلوديا وماثيو لا يزالان يواصلان مسيرتهما بثقة. الفيلم، الذي كان أحد أبرز إصدارات العام، لم يتمكن من إرضاء النقاد، حيث حصل على تقييمات سلبية من العديد منهم، رغم إشادة الجمهور ببعض جوانبه.



النقاد لم يتوانوا عن التعبير عن آرائهم القاسية، إذ وصفه البعض بأنه أحد أسوأ الأفلام التي تم إنتاجها، وأشار آخرون إلى أن الحبكة المعقدة والمدة الطويلة للفيلم قد أثرت سلبًا على جاذبيته.

ترى كلوديا "أنه يجب الاحتفال بالتقدم بالعمر". وتقول إن هناك سبباً يحفزنا على الاحتفال بأعياد ميلادنا، وأنا أشعر بنفس الشعور تجاه التقدم في السن كل عام".