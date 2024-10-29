إيلاف من القاهرة: عن عمر يناهز 90 عاماً، رحل "إمام الفن والسينما المصرية" الفنان حسن يوسف، فقد أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه صباح الثلاثاء.

حسن يوسف قدم العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الداعية محمد متولي الشعراوي، فضلاً عن نجاحاته الكبيرة في عالم السينما، وتحديداً في دور "الولد الشقي" و "الشاب المشاغب المحبوب".

ولقيت زوجته الفنانة شمس الباردوري تعاطفاً كبيراً خلال ظهورها باكية عقب رحيل الفنان حسن يوسف، خاصة أنها تعرضت لحزن شديد منذ عام بعد رحيل نجلها غرقاً، كما أنها تعلم جيداً أن رحيل زوجها الفنان حسن يوسف جاء بسبب "متلازمة القلب المكسور" وهي المتلازمة التي داهمته عقب وفاة نجله عبد الله غرقاً في الساحل الشمالي العام الماضي.

وتحديداً في كانون الثاني (يناير) 2024 أكد الفنان حسن يوسف اعتزال الفن نهائياً، نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معقد القلب الأسبق، في تصريحات للصحافة المصرية، بأن السبب في وفاة حسن يوسف يعود إلى متلازمة "القلب المكسور"، التي أصابته الفنان بعد فقدان نجله عبدالله قبل عام، والذي توفي غرقًا في الساحل الشمالي.

ويمكن تصنيف متلازمة القلب المكسور بأنها هي حالة مرضية تصيب القلب غالبًا نتيجة التعرض لمواقف شديدة الحزن والإنكسار ، وهي دائماً مشاعر قوية، كما يمكن أن تنجم هذه المتلازمة عن أحداث مؤلمة مثل فقدان شخص عزيز، أو ضغوطات نفسية شديدة، أو حتى حالات جسدية ومرضية.

السيرة الذاتية

حسن يوسف من مواليد 14 نيسان (أبريل) 1939، تزوج في بداية حياته الأسرية من الفنانة لبلبة في عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972 ، وبعدها عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي حتي وفاته عام 2024.

مسيرته الفنية

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام وقام بالتمثيل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي كانون الثاني (يناير) 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023، حتى جاء رحيله في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.



